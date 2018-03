Younes ontkent: 'Geen contract bij Napoli getekend'

De 24-jarige Younes doet zijn verhaal bij het Duitse Sport1. Hij reageert op de uitlatingen van SC Napoli. De club spreekt over een akkoord voor vijf jaar met de Duitser.



In de winter was de overgang al dichtbij, maar toen ketste de transfer van Younes op het laatste moment af. Volgens Younes was dat om privéredenen. De linksbuiten heeft nog een contract tot 30 juni 2018 bij Ajax.



"Ik heb geen voorlopig contract ondertekend bij Napoli," zegt Younes tegen het Duitse medium. "Ook geen ander contract dat me vanaf 1 juli 2018 bindt aan SSC Napels. Tot 30 juni 2018 zal ik me volledig concentreren op mijn club Ajax."



Gepikeerd

Afgelopen weekend werd opnieuw de aandacht op Younes gevestigd omdat hij weigerde in de slotminuten in te vallen bij het duel tussen Ajax en sc Heerenveen. Daarop is hij voor twee weken teruggezet naar Jong Ajax.



Younes was gepikeerd omdat hij naar zijn mening te weinig wordt ingezet door de nieuwe trainer Erik ten Hag.



Volgens Sport 1 zijn ook Bayern München en Borussia Mönchengladbach geïnteresseerd om Younes deze zomer aan te trekken. Napoli dreigt in dat geval met een rechtszaak.