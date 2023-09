Xavi Simons solo maakte van het kijken naar deze wedstrijd iets onvergetelijks

Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl

Een 8+ voor Xavi Simons

Zeger had het ’s middags nog gezegd, te midden van veel scepsis: “Ik denk dat het de wedstrijd wordt van een doorbraak naar het hogere niveau.” Hij kreeg gelijk. Zoals Daley Blind voetbalde kenden we hem niet meer: stilzwijgend foutloos. Van een Blind in die vorm, geconcentreerd werkend aan zijn prestatie, kun je houden. Alle ergernissen over ooit gemaakte fouten verdwenen. Daar stond een solide kracht, het fundament onder een soort comeback, van het team en van de speler zelf.

Voor Virgil van Dijk gold net zoiets. Lang maakte hij zich sterk voor een systeem, het vermaledijde 4-3-3, waarin juist hij zwak werd. Koeman, de opvolger van Van Gaal, heeft een ego dat hem dwong Van Gaals gelijk in twijfel te trekken. Koeman speelde 4-3-3 omdat Van Gaal het niet deed. Gelukkig kwam hij terug op dat ongelukkige besluit. Aké (De Vrij) en Geertruida maakten van Van Dijk weer een voetballer wiens autoriteit niet in twijfel hoefde te worden getrokken. Zijn leiderschap was op geen moment lachwekkend, zoals het voordien soms wel was.

Frenkie de Jong was de voetballer, de beste van het team, zonder het ego van een superster. Frenkie houdt van voetballen. Hij kan ook tackelen, maar komt zelden in de positie dat het nodig is. Het komt ook door de schildknaap naast hem, De Roon. Frenkie hoeft hem nooit te vertellen dat hij de bal wil. Dan heeft De Roon hem al afgestaan. De ideale secondant bij het pistoolduel in de ochtendstond.

De basisplaats der basisplaatsen werd bekleed door Xavi Simons, die pas negen maanden geleden, onder Van Gaal, als invaller mocht debuteren in het Nederlands elftal. O, die behoudzucht van trainers. Van voetballers wordt moed geëist, ‘maak je acties’, terwijl de meeste oudere mannen op de bank altijd voorzichtig blijven. Xavi’s solo en het afsluitende, door de keeper op het nippertje gehouden schot in de 27ste minuut maakte van het kijken naar deze wedstrijd iets onvergetelijks. De actie langs vier Grieken was zijn doorbraak naar dat hogere niveau, dat ‘de straten niet zullen vergeten’.

Xavi Simons. Beeld Pro Shots/Marcel van Dorst

Een 6 voor Noa Lang

De voetballer die volgens de verslaggever had gerekend op een basisplaats liet als invaller zien daar nog niet aan toe te zijn. Noa Langs eerste vier passes waren ambitieus, maar mislukten. Net niet scherp genoeg, net te zacht, of net te hard, net niet in de loop van de ontvanger, net niet doordacht – niet op Xavi’s niveau, maar net eronder. Ik hoop dat hij het ziet, dat ze het hem laten zien in een verduisterd zaaltje. Iemand bedient het pijltje op het scherm, ik denk Erwin Koeman: “Zie je het, Noa? Dat had beter gekund, vind je niet?” Hopend dat het kwartje valt. Zo noemen de pijltjesmannen dat. Als het kwartje valt, is er hoop.

Noa Lang. Beeld MAURICE VAN STEEN/ANP

Een 8 voor Mark Flekken

Een andere keuze voor voorzichtigheid was die voor Mark Flekken. Wij, kenners, weten allemaal dat Bart Verbruggen de keeper voor de komende vijftien jaar is, maar Koeman zet echt geen debutant op doel in een belangrijke kwalificatiewedstrijd. En ook hier kreeg de behoudzucht gelijk. Flekken speelde foutloos en op zijn passes en uittrappen was niets aan te merken. Voor zover er een keepersprobleem was, en dat was er, is dat nu opgelost. Noppert werd Flekken. Rare namen. Niet te lang naar kijken.

Mark Flekken. Beeld Pro Shots/Stanley Gontha

