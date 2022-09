Xavi Simons moet mee naar Qatar: hij kan een wedstrijd ‘openbreken’

Beeld Artur Krynicki

Een 8 voor Xavi Simons

Een sensationele selectie van een voetballer voor zijn land was die van Ronaldo voor Brazilië tijdens het WK ’94. Hij was 17 en liep voor de wedstrijden met een videocamera langs het veld om alles vast te leggen waaraan hij niet mocht meedoen. Ik zal Xavi Simons niet met Ronaldo vergelijken. Toch zou het fijn zijn als Louis van Gaal het aandurfde hem mee te nemen naar Qatar. Niet om tegemoet te komen aan het morrende volk in Calimeroland. In 1964 stonden er in de tweede helft van België-Nederland elf spelers van Anderlecht in het veld. Uiteraard schreeuwden ze in Luik, Brugge en Gent moord en brand. Bondscoach Vanden Stock liet ze lekker schreeuwen. Ik zag Simons graag in Qatar, ten eerste voor de ervaring, maar ook omdat je hem een kwartier voor tijd kunt inbrengen om ‘iets open te breken’.

Xavi Simons na de 4-3 overwinning zondag op Feyenoord. Beeld Pro Shots / Marcel van Dorst

