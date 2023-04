Xavi Simons is van wereldklasse: hij versnelt en speelt de bal met zijn buitenkant alsof hij Cruijff is

Beeld Artur Krynicki

Een 5 voor John Heitinga

Navraag leerde dat het gerucht dat de verlenging van Heitinga’s contract gekoppeld zou zijn aan bekerwinst of de tweede plaats, op onzin berust – kortom: voetbalnieuws. Het zijn niet alleen intellectueel uitgedaagde toeschouwers die dingen over een hek gooien. Ajax had geen kans tegen PSV, dat zijn beste spelers wel in stelling wist te brengen. Dat lukte Ajax niet, voor zover je daar over ‘beste spelers’ kunt spreken. Veel liever schrijf ik over Xavi Simons, een voetballer van wereldklasse die de bal met zijn buitenkant speelt alsof hij Cruijff is en die kan versnellen alsof hij... tja, Cruijff is. Ik hoop dat hij het volgend seizoen nog in de eredivisie speelt, gewoon voor het voetbal. Het viel op dat Ajax nul antwoorden kon vinden op verre van briljant spel van PSV. Alsof er over een strijdplan nauwelijks was nagedacht. Vrees dat dat ook zo was.

John Heitinga. Beeld Thomas Bakker/Pro Shots

