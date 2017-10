WV wint op kunstgras, gelijkspel voor hockeyers Amsterdam

Amateurvoetbal

WV-HEDW kan sinds een paar dagen beschikken over een nieuw kunstgrasveld met een kurkondergrond. Het eerste zaterdagelftal van de club uit Amsterdam-Oost liet meteen zien op het nieuwe veld uit de voeten te kunnen. Marken werd in zaterdag eerste klasse A met 7-2 verslagen. Opvallend was dat de doelpunten van WV-HEDW door zeven verschillende spelers werden gemaakt, te weten Jordy Dijkhuizen, Tjeerd Meijer, Ruben Loeve, Ashraf Azzouz, Mick van Moerkerk, Lennart Bril en Cees Smaal.



JOS Watergraafsmeer komt met een opmerkelijke keuze. Het eerste zondagteam gaat een aantal thuiswedstrijden op zaterdag spelen. JOS wil weten of op zaterdag meer toeschouwers naar de duels van de club uit de zondag eerste klasse A komen kijken. De eerste test is komende zaterdag. Dan speelt JOS thuis tegen EDO. Het eerste zaterdagteam blijft gewoon op zaterdag voetballen. De thuiswedstrijd van JOS tegen AGB was wel op zondag. De ploeg van coach Roy van der Mije won met 3-0. Davey Claus, Reggie Schaap en Gairvyno Zeefuik maakten de doelpunten.



De Dijk heeft na twee nederlagen weer een wedstrijd gewonnen in de tweede divisie. In en tegen Barendrecht werd het 3-1 voor de ploeg van coach Jochem Twisker. Chakib Tayeb (2) en Jack Tuijp maakten de doelpunten voor De Dijk. AFC verloor voor de vierde keer op rij. VVSB uit Noordwijk was op sportpark Goed Genoeg met 1-0 te sterk. De Dijk staat achtste in de tweede divisie, AFC blijft voorlaatste en daarmee lijkt de druk op de na dit seizoen vertrekkende coach Ton du Chatinier toe te nemen. AFC speelt volgende week in Spakenburg tegen het op de vijfde plaats staande IJsselmeervogels.



De amateurs van Ajax blijven bovenin meedraaien in de zaterdag hoofdklasse B. Door een doelpunt van Stanley Akoy in de vierde minuut van de blessuretijd wonnen de Amsterdammers de uitwedstrijd tegen Urk met 1-0. Ajax staat na de zege op de derde plaats in de hoofdklasse B met een punt minder dan koploper Berkum. Komende zaterdag spelen de clubs op sportpark De Toekomst de topper tegen elkaar.



Basketbal

De basketbalsters van Loon Lions hebben na twee overwinningen zaterdag voor het eerst dit seizoen een competitiewedstrijd verloren. Het nog puntloze Royal Eagles uit Apeldoorn was in Landsmeer met 60-57 verrassend te sterk voor het team van coach Harvey van Stein. Routinier Tanya Bröring werd met 23 punten topscorer bij Lions, dat door de nederlaag nu derde staat in de vrouwen basketbal league.



Hockey

De topper in de hoofdklasse bij de mannen tussen koploper Kampong en nummer twee Amsterdam heeft geen winnaar opgeleverd. Het werd in Utrecht 2-2. Justin Reid-Ross maakte uit strafcorners de doelpunten Amsterdam. De ploeg van coach Graham Reid zakt door het gelijkspel van de tweede naar de derde plaats op de ranglijst met een punt minder dan koplopers Bloemendaal en Kampong.



De vrouwen van Amsterdam waren wel te sterk voor Kampong en ze boekten daarmee de zevende zege op rij. Eva de Goede (2), Charlotte Vega en Noor de Baat maakten de doelpunten. De kans dat de ploeg van coach Rick Mathijssen komende weekeinde ook de achtste competitiewedstrijd wint, lijkt groot. Hekkensluiter Groningen komt dan op bezoek in het Wagenerstadion.



De vrouwen van Hurley lieten gisteren de kans op de derde plaats op de ranglijst glippen. Lise Donkersloot leek tegen concurrent Oranje-Rood het winnende doelpunt voor Hurley te hebben gemaakt, maar door een doelpunt in de laatste minuut werd het toch een 1-1 gelijkspel. Hurley heeft door de puntendeling net als nummer drie Laren en nummer vier Oranje-Rood dertien punten, maar vanwege het mindere doelsaldo staat de Amsterdamse club nu op de vijfde plaats. De beste vier clubs aan het einde van de competitie plaatsen zich voor de play-offs.