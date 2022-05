WV-HEDW vergooit eerste kans op kampioenschap

Beeld ANP XTRA



Amateurvoetbal

WV-HEDW heeft dé kans laten liggen kampioen te worden in de zaterdag eerste klasse A. De ploeg van coach Marcel Valk verloor bij hekkensluiter Zwaluwen ’30 in Hoorn verrassend met 2-0. De nederlaag was zuur, omdat titelconcurrenten Nootdorp (1-1 bij Honselersdijk) en Voorschoten ’97 (3-1 nederlaag tegen ZOB) punten verspeelden. Bij een overwinning was WV-HEDW dus kampioen geworden. De Amsterdammers krijgen komend weekend een nieuwe kans. In de thuiswedstrijd tegen Nootdorp is een gelijkspel genoeg voor het kampioenschap.

AFC heeft zich voor volgend seizoen versterkt met Kevin Visser. De 33-jarige middenvelder komt transfervrij over van FC Volendam, dat zijn aflopende contract niet heeft verlengd. Visser, die eerder onder andere voetbalde bij ADO Den Haag en Helmond Sport, speelde tot nu toe driehonderd wedstrijden in het betaald voetbal. Hij laat aan NH Sport weten dat het plezier in het profvoetbal een beetje weg is en dat hij daarom in de tweede divisie gaat spelen. “Ik wil kampioen worden met AFC,” aldus Visser. “Die kans schat ik daar groot in en daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen.”

OFC heeft in de zondag derde divisie revanche genomen op JOS Watergraafsmeer. Op 27 februari gaf de club uit Oostzaan in de derby een 3-0 voorsprong weg en verloor met 5-4. OFC won zondag overtuigend met 4-0. Niels Butter maakte in de eerste helft een hattrick en vlak voor tijd maakte Joël Donald het vierde doelpunt. Door de overwinning is OFC helemaal terug in de titelstrijd. Het verschil met koploper Gemert is nog maar twee punten.

Handbal

De handbalsters van VOC spelen de finale van de play-offs om de landstitel tegen Venlo. Met nog een wedstrijd te gaan, is de ploeg uit Amsterdam-Noord in kampioensgroep A zeker van de eerste plaats en daarmee van een plek in de finale. Datzelfde geldt voor Venlo in kampioensgroep B. VOC won dit weekend thuis met ruim verschil van V&L: 49-20. Het was voor het team van coach Rachel de Haze de 25ste overwinning op rij dit seizoen. VOC verloor dit seizoen pas één keer, van Venlo.

Hockey

De hockeyers van Hurley zijn na een 3-2 nederlaag tegen Oranje-Rood uit de hoofdklasse gedegradeerd. Tegen Oranje-Rood maakte Borja Llorens en Deegan Huisman de doelpunten voor Hurley, dat na 21 duels nog wacht op de eerste zege. Amsterdam verloor thuis met 6-3 van Bloemendaal. Mirco Pruyser (2) en Gilles Wegter scoorden voor Amsterdam. De hockeyers van Pinoké wonnen door doelpunten van Alexander Hendrickx, Miles Bukkens en Dennis Warmerdam met 3-0 van Rotterdam.

De hockeyvrouwen van Pinoké zijn door een 2-2 gelijkspel in de derby tegen Hurley de play-offs om de landstitel misgelopen. Met een wedstrijd te gaan, is nummer vier HDM met vier punten meer op de ranglijst niet meer te achterhalen door Pinoké. Romée Corver en Hannah Martin maakten de doelpunten voor Hurley en Lisanne de Lange en Kelly Hoyng-Jonker scoorden voor Pinoké. De vrouwen van Amsterdam plaatsten zich wel voor de play-offs na een 4-1 overwinning bij Victoria in Rotterdam. Fay van der Elst (2), Maria Verschoor en Freeke Moes maakten de doelpunten voor Amsterdam.