WV-HEDW en De Volewijckers pakken periodetitel

De selectie van de amateurs van Ajax is getroffen door corona. De club uit de zaterdag derde divisie meldt op de website dat in verband met verdenkingen van coronabesmettingen er risico is op verspreiding van het virus aan teamgenoten en tegenstanders en dat om die reden de competitiewedstrijd tegen Harkemase Boys in Friesland is afgelast. Ook de wedstrijd tussen AZSV en De Dijk in de zaterdag hoofdklasse B ging niet door. Bij de selectie van club uit Amsterdam-Noord zijn meerdere coronabesmettingen vastgesteld. Het is nog niet bekend wanneer de wedstrijden worden ingehaald.

AFC kwam, nadat vorige week het duel met GVVV werd afgelast vanwege coronagevallen bij de tegenstander, dit weekeinde wel in actie in de tweede divisie. De ploeg van coach Uli Landvreugd speelde thuis met 0-0 gelijk tegen HHC Hardenberg. AFC had het lastig, maar kreeg wel de grootste kans een doelpunt te maken. Na een handsbal van een speler van HHC gaf scheidsrechter Kevin Puts AFC een strafschop. Thomas Verhaar schoot de bal naast. AFC, dat dinsdag de eerder vanwege corona afgelaste wedstrijd bij Rijnsburgse Boys moet inhalen, staat na het gelijkspel op de vierde plaats.

OFC heeft voor de tweede keer dit seizoen een wedstrijd verloren in de zondag derde divisie. De club uit Oostzaan ging bij GVV Unitas met 4-3 onderuit. Dat terwijl OFC na 22 minuten door doelpunten van Abdelmalek el Hasnaoui en Genridge Prijor met 2-0 voorstond. Unitas draaide daarna de wedstrijd volledig om. De 4-3 van Edip Biberoglu kwam te laat voor OFC om nog een punt te pakken. OFC blijft, ondanks de nederlaag, koploper. De voorsprong op nummer twee Unitas is zes punten. JOS Watergraafsmeer verloor in Veghel met 3-1 van Blauw Geel ’38 en staat op de tiende plaats in de zondag derde divisie.

WV-HEDW heeft ook de achtste competitiewedstrijd in de zaterdag eerste klasse A gewonnen. Het elftal van coach Marcel Valk, die zijn contract zaterdagmiddag met een jaar heeft verlengd, was thuis met 5-1 te sterk voor VELO. Door de overwinning pakt WV-HEDW bovendien de eerste periodetitel en heeft zich daarmee geplaatst voor de play-offs om promotie naar de zaterdag hoofdklasse. In het duel met VELO kreeg WV-HEDW liefst drie strafschoppen. Ashraf Azzouz schoot er twee binnen en ook Kick van Aelst was trefzeker van elf meter. Tim van der Meulen en een speler van VELO maakten de andere Amsterdamse doelpunten. Ook feest bij De Volewijckers. De club uit Amsterdam-Noord won door een 6-1 zege bij RCZ in Zaandam de eerste periodetitel in de zaterdag vierde klasse B. Madjerno Baal, Seranio Austin, Damien Simson, Mo Arbioui, Chad de Jong en Issam el Bakkali maakten de doelpunten voor De Volewijckers.

Basketbal

De basketbalsters van Lions uit Landsmeer dachten een gemakkelijke wedstrijd te spelen tegen de nog puntloze hekkensluiter Triple Threat. Niets was minder waar. De club uit Haarlem nam brutaal een 6-0 voorsprong en hield de voorsprong tot in het tweede kwart vast: 24-17. Daarna was Lions wakker en bij de les. Onder leiding van topscorer Lies van Straaten (22 punten) en routinier Tanya Bröring (15 punten) stelde Lions na rust orde op zaken en won uiteindelijk met ruim verschil: 79-56. Lions staat op de derde plaats op de ranglijst met vier punten minder dan Grashoppers uit Katwijk en Den Helder.

Hockey

De hockeysters van Amsterdam hebben de laatste wedstrijd voor de winterstop moeizaam gewonnen. Hekkensluiter Oranje-Rood werd in Eindhoven met 2-1 verslagen. Maria Verschoor en Sabine Plönissen maakten de doelpunten voor Amsterdam, dat 2021 afsluit op de derde plaats in de vrouwenhoofdklasse. Pinoké ging in Utrecht met 2-1 onderuit bij Kampong en zakt naar de vijfde plaats in de rangschikking. Maxime Kerstholt maakte het doelpunt voor Pinoké. Hurley was thuis met 2-1 te sterk voor Bloemendaal. Gitte Michels en Hannah Martin maakten uit strafcorners de doelpunten voor de nummer acht van de ranglijst.

Vrouwenvoetbal

De voetbalsters van Ajax hebben de competitiewedstrijd tegen Excelsior thuis met 2-0 gewonnen. De hoogte van de uitslag tegen de hekkensluiter van de vrouweneredivisie viel een beetje tegen. De ploeg van coach Danny Schenkel had eerder in Rotterdam namelijk met 7-1 gewonnen. De Ajax-vrouwen waren oppermachtig op sportpark De Toekomst en kregen genoeg kansen. Alleen Romée Leuchter en Victoria Pelova, met een prachtig schot in de bovenhoek, scoorden. Ajax staat op de tweede plaats met een punt minder dan koploper FC Twente.