Wüst wint overtuigend en prolongeert wereldtitel op 1500 meter

Soms, als het zuur brandde door de bovenbenen van Ireen Wüst (33) en de wil om nog meer pijn te lijden even verzwakte, was het simpel. Dan dacht ze aan één dag. Sinds ze hoorde dat de WK afstanden in Salt Lake City zouden plaatsvinden, draaide het altijd om die ene dag: Zondag 16 februari moest het gebeuren. Dan moest ze in topvorm zijn. Dat was haar dag.

Vijfde WK-goud

16 februari was de dag van Wüst. Ze werd wereldkampioene op de 1500 meter, prolongeerde haar titel –’dat lijkt misschien makkelijk, maar dat is niet zo’ – en steeg voor de zoveelste keer in haar carrière boven zichzelf uit. En toch. Terwijl ze haar armen in een gebaar van machteloosheid omhoog brengt: “Ik heb alles gedaan dat moest, maar de omstandigheden heb je niet in de hand.”

Ze schaatste 1.50,92, het is haar vijfde WK-goud op de schaatsmijl, haar veertiende titel in totaal, maar op de indrukwekkende palmares ontbreekt een overwinning: een wereldrecord. Op de snelste baan ter wereld liggen kansen, wist Wüst. “Maar na 700 meter kwam ik erachter dat de omstandigheden heel zwaar waren.” Het ontneemt geen blijdschap. Haal de glans niet van haar gouden medaille, zegt Wüst in de catacomben van de baan.

“Ik wilde zo graag goed zijn hier en dat was ik. Dat ik geen wereldrecord reed wil ik parkeren. Ik heb gedaan wat ik moest doen, gedaan wat kon.” Later kan het vizier weer op de volgende kans: “Ik heb net begrepen dat de eerste wereldbekerwedstrijden dan weer hier zijn. Maar nu wil ik eerst genieten van het goud.”