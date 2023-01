Wout Weghorst maakt transfer naar Manchester United: ‘Wat er ook gebeurt, ik ga alles geven’

Erik ten Hag en Wout Weghorst (r). Beeld Manchester United

Weghorst moet deels de leegte opvullen die de vertrokken Cristiano Ronaldo heeft achtergelaten. Het contract van de dertigjarige Portugees werd ontbonden, waarna hij naar Al-Nassr vertrok. Weghorst (30) maakte dit seizoen acht treffers in zestien wedstrijden voor de nummer vijf van Turkije. Het overtuigde Manchester United om contact op te nemen met Burnley. De club, spelend op het tweede niveau in Engeland, haalt Weghorst terug van zijn verhuurperiode aan de Turkse topclub en stuurt hem nu tot het einde van het seizoen naar Old Trafford.

Neusje voor de goal

Het is een nieuw hoofdstuk in de fraaie loopbaan van de spits uit Borne, die al zijn hele leven vecht tegen scepsis en kritiek. Weghorst werd niet goed genoeg bevonden voor Willem II, maar liet bij FC Emmen zien een neusje voor de goal te hebben. Het leverde hem een overstap naar Heracles op, die hem in 2016 verkocht aan AZ. Via Alkmaar belandde hij bij het Duitse VfL Wolfsburg, waar hij uitgroeide tot een van de meest scorende aanvallers van de Bundesliga.

In januari van afgelopen jaar maakte Weghorst de overstap naar Burnley. Met slechts twee treffers in twintig duels kon hij degradatie naar het tweede niveau in Engeland niet voorkomen. Weghorst verkaste vervolgens naar Besiktas, waar de dertigjarige aanvaller zich de laatste weken in de kijker speelde van Manchester United.

“Ik voel me bevoorrecht om bij Manchester United te komen,” zei Weghorst in zijn eerste reactie. “Ik heb in het verleden tegen de club gespeeld en het is een fantastisch gevoel om nu de kans te krijgen om het beroemde rode shirt aan te trekken. Ik heb United dit seizoen zien groeien onder Erik ten Hag en ik kan niet wachten om mijn steentje bij te dragen aan de doelen van het team.”

“Wat er ook gebeurt in de komende maanden, ik kan beloven alles te geven aan de club zolang ik hier ben. Ik bedank iedereen die een rol heeft gespeeld om mij op dit podium te krijgen, en nu kijk ik ernaar uit om mijn nieuwe teamgenoten te ontmoeten.”

Twee WK-goals

Op het WK scoorde Weghorst in de kwartfinales twee keer tegen Argentinië, waardoor het Nederlands elftal een verlenging afdwong. Oranje verloor dat duel na strafschoppen, maar Weghorst schoot raak vanaf elf meter. Weghorst droeg sinds zijn debuut in 2018 negentien keer het shirt van het Nederlands elftal. Daarin was hij goed voor vijf treffers.