Wout Poels boekt eerste Nederlandse ritzege in Tour de France na wonderdag in de Alpen

Hij droeg al de bolletjestrui, was zelfs een keer heel dicht bij eindwinst in het bergklassement in de Tour de France, maar Wout Poels stond vooral bekend om die ene valpartij in de Ronde van Frankrijk van 2012. Elf jaar geleden lag hij zwaargewond in de berm en werd er even voor het verdere verloop van zijn carrière gevreesd. Vier jaar later bewees hij het ongelijk: hij won onder kletsnatte omstandigheden monument Luik-Bastenaken-Luik.

Vandaag beleefde hij zijn volgende wonderdag. De 35-jarige Limburger maakte deel uit van een grote kopgroep en was van de meer dan dertig aanwezige renners niet de grootste naam in de groep, maar bleek wel over de beste benen te beschikken. Na een dag vol met beklimmingen reed hij op de Côte des Amerands niemand minder dan Wout van Aert gewoon uit zijn wiel. De Belg die voor etappewinst ging, kon niet anders dan zich neerleggen bij de suprematie van de Nederlander.

Met een halve minuut voorsprong op Van Aert en mede-aanvaller Marc Soler begon Poels aan de slotklim naar Saint-Gervais Mont-Blanc, maar spannend werd het niet. De achterstand van Van Aert liep alsmaar verder op. Van een halve minuut naar een minuut en zelfs anderhalve minuut tot uiteindelijk 2.08 minuten. Poels kon al langzaam maar zeker nadenken over zijn eerste juichgebaar in een grote ronde.

Met een vingertje in de lucht als eerbetoon aan de in de Ronde van Zwitserland overleden Gino Mäder deed hij wat hij moest doen.

“Ik heb er altijd van gedroomd. Na alles wat er gebeurd is,” begint Poels het interview, hoorbaar met emotie in zijn stem na het overlijden van zijn ploeggenoot. “Ik voelde me gisteren al heel goed, vandaag ook. In de kopgroep heb ik slim gereden en niet op alles gereageerd. Toen Van Aert ging, heb ik gereageerd. Dat was mijn ticket naar de slotklim. Daarna rijd ik hem eraf, dat is ongelooflijk.”

Pogacar probeert het, Vingegaard breekt niet

In de top van het klassement blijft het gat tussen Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar tien seconden. Pogacar probeerde in de laatste kilometer nog wel tijd te pakken op zijn rivaal, maar dat lukte niet. Vingegaard gaf Pogacar geen meter prijs en bolde naast de Sloveen op gepaste afstand van Poels over de finishstreep.

Dinsdag gaat de Tour de France weer verder met een 22 kilometer lange tijdrit. Woensdag en zaterdag moeten de klassementsmannen opnieuw aan de bak, de rest van de dagen staan gecategoriseerd als overgangs- of sprintetappe. Maar eerst is het maandag tijd voor een welverdiende rustdag.

