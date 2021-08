Wordt Vuelta dan de clash tussen Jumbo en Ineos?

Primoz Roglic, de topfavoriet voor de Vuelta, tussen zijn ploegmaten. Beeld AP

De Tour leek al een duel te worden tussen beide ploegen, vol toppers die Tadej Pogacar van zijn zege moesten afhouden. Het pakte anders uit. Jumbo-Vismakopman Primoz Roglic kwam ten val en moest opgeven, en ook Ineos liep al vroeg kleerscheuren op.

Roglic topfavoriet

Die tweestrijd kan er in de Vuelta a España alsnog komen. Roglic, olympisch kampioen tijdrijden, is de topfavoriet en kan de Ronde van Spanje voor de derde keer op rij winnen. En daarvoor moet hij vooral de klassementsrenners van Ineos verslaan.

Want de Britse ploeg start weer met meerdere kanshebbers op de eindzege. Girowinnaar Egan Bernal doet mee, evenals Richard Carapaz, olympisch kampioen in de wegwedstrijd en de nummer 3 van de laatste Tour de France. De Vuelta is ook het hoofddoel van Adam Yates, die dit jaar voor het eerst bij Ineos rijdt en voor die ploeg al de Ronde van Catalonië won.

Sterk deelnemersveld

Overigens heeft Roglic ook niet te klagen: Jumbo-Visma heeft onder anderen Sepp Kuss, Steven Kruijswijk, Robert Gesink en Sam Oomen meegenomen naar Spanje.

Roglic zal de hulp van zijn ploeggenoten goed kunnen gebruiken. Want met bijvoorbeeld Astana-kopman Aleksandr Vlasov (die dit jaar vierde werd in de Giro), Mikel Landa (Bahrein-Victorious) en EF Education-Nipporenner Hugh Carthy (derde in de Vuelta van vorig jaar) is het deelnemersveld sterk. Al blijft de grootste dreiging toch uitgaan van Ineos.

Dat duel moet er in Spanje dan maar echt van komen.