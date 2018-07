Wordt het vanavond de Kloppartij van Kazan?

De Oostenrijker ­Johann 'Hansi' ­Horvath was de ­eerste voetballer die in een kwart­finale van het WK een doelpunt maakte. Op 31 mei 1934 in het Stadio Littoriale in Bologna. Weet u dat ook weer.



Inderdaad, we zijn in Rusland aanbeland bij de kwartfinales, en we wandelen even de herinneringslaan in, want we hebben wat legendarische kwartfinales gehad in de geschiedenis van het wereldkampioenschap voetbal.



The Battle of Bordeaux bijvoorbeeld, in 1938, tussen Brazilië en Tsjecho-Slowakije (1-1), met drie spelers die van het veld werden gestuurd, een gebroken arm en een gebroken been. Brazilië won de replay.