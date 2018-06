Wordt het Sturm Graz of Paok Saloniki voor Ajax?

Het WK voetbal is nog in volle gang, maar in de Johan Cruijff Arena wordt om 12.00 uur naar de loting van de Champions League gekeken. De Oostenrijkers van Sturm Graz of de Grieken van Paok Saloniki worden de eerste serieuze tegenstanders van Ajax in het seizoen 2018/2019.



De eerste ontmoeting gaat plaatsvinden op 24 of 25 juli, de terugwedstrijd volgt een week later. Ajax mag de eerste voorronde van de Champions League overslaan en stroomt in bij de tweede ronde.