Wordt de kloof in de Eredivisie tussen de top en de ‘rest’ te groot?

Presentator Menno Pot, Dick Sintenie en Bart Veenstra buigen zich over die vraag in een nieuwe aflevering van Branie.

Verder in deze aflevering: Paroolverslaggever Sintenie schoof onlangs aan bij trainer Erik ten Hag, die de geschreven pers te woord stond. Ten Hag vertelde over de kracht van zijn selectie en gaf antwoord op de vraag of hij na dit seizoen Ajax de rug gaat terugkeren. Hij gaf aan dat het nog alle kanten op kan: vertrekken, Ajaxcontract verlengen, het kan allebei. “Maar eerlijk gezegd,” zegt Sintenie, “denk ik dat hij na dit seizoen gaat vertrekken. Ik zou hem dat geloof ik ook adviseren.”

Nog één groepsduel in de Champions League te gaan, thuis tegen Sporting. Ajax kan voor de maximale score in de groepsfase gaan; het zou een historische prestatie zijn. Op maandag 13 december om 12.00 uur is de loting voor de achtste finale. Aan de Branietafel wordt alvast even afgekaart wat voor Ajax een fijne loting zou zijn – en wat juist niet. Eén ding is zeker: de volgende aflevering van Branie zal niet om 12.00 uur online staan, maar een paar uurtjes later, zodat de tegenstander heet van de naald besproken en geanalyseerd kan worden.

Branie is een podcast van Het Parool en Ajax Showtime, gepresenteerd door Menno Pot. Iedere maandag om 12.00 uur is er een nieuwe aflevering. Te beluisteren via iTunes, Spotify en alle bekende podcastkanalen.

Luister hieronder ook eerdere afleveringen van Branie.