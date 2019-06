Wordt breakdance een olympische sport in Parijs?

Breakdancer Menno van Gorp uit Tilburg wint het WK Breakdancen in de Westergasfabriek in 2017. Beeld Amaury Miller

In Lausanne kregen ook skateboarden, sportklimmen en golfsurfen goedkeuring van de IOC-leden voor deelname aan Parijs 2024. Deze drie sporten maken bij Tokio 2020 al hun entree.

Breakdance, de acrobatische dans uit de hiphopcultuur, was een van de ruim twintig sporten die zich bij het Franse olympisch organisatiecomité (Cojo) hadden aangemeld voor een startbewijs bij Parijs 2024. Het Cojo besloot het verzoek te honoreren en gunde skateboarden, sportklimmen en golfsurfen een nieuwe kans. Het IOC-congres stemde hiermee in, nadat het IOC-bestuur in maart al goedkeuring had verleend.

Balans

“Deze vier sporten zorgen ervoor dat er meer balans komt in het olympisch programma tussen mannen en vrouwen”, lichtte IOC-voorzitter Thomas Bach toe. “Bovendien kunnen we met deze sporten een jongere generatie aanspreken.”

Het IOC-bestuur zal in december 2020 een definitieve beslissing nemen over het olympisch programma van Parijs 2024.