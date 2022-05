Wordt Ajax zondag al kampioen in de bus terug? ‘Over 2016 praten we niet meer’

Verslagenheid rond het Leidseplein na het gelijkspel tegen De Graafschap in 2016, waardoor Ajax de titel misliep. Beeld Amaury Miller

Met nog drie wedstrijden te spelen staat Ajax vier punten voor op PSV. Er is één scenario waarbij Ajax zondag al de landstitel kan binnenslepen: eerst moet Ajax de wedstrijd om 14.30 uur tegen AZ in Alkmaar winnen en daarna moet PSV verliezen van Feyenoord in De Kuip – die wedstrijd begint om 16.45 uur.

Het kán. Oud-Ajacieden Sjaak Swart en Theo van Duivenbode rekenen op de landstitel voor Ajax, maar of die zondag al binnen is? Dat is de vraag.

Theo van Duivenbode: ‘Václav Cerny had de kans om 2-0 te maken tegen De Graafschap’

Theo van Duivenbode kan het zich nog goed herinneren. Hij zat in 2016 als lid van de raad van commissarissen in de bus naar Doetinchem voor de laatste wedstrijd van het seizoen tegen De Graafschap en er heerste ‘enorm enthousiasme.’ “En toen kreeg Cerny in de 44ste minuut een prachtige kans om de 2-0 te maken. Hij maakte hem alleen niet en het werd 1-1. En toen was het over. In de terugrit was er een begrafenisstemming, maar dat hoort ook bij voetbal.”

Op zo’n ontknoping rekent Van Duivenbode dit keer niet, maar komende zondag kan het nog alle kanten op, zegt hij. “Dat Ajax veel geblesseerden heeft, mag geen excuus zijn als je ziet dat ze toch hun punten pakken zonder Antony, Mazraoui en Martínez. En Feyenoord wint de laatste jaren vaak van PSV. Maar ja, PSV blijft ook winnen, dus het is moeilijk voorspellen.”

De vraag is ook of er gemakzucht zal insluipen als de ploeg een voorsprong van vier punten heeft. Van Duivenbode is er niet bang voor. “Dusan Tadic, met al zijn assists en goals, is een heel goede aanvoerder. Hij houdt de ploeg wel scherp.”

Sjaak Swart: ‘Pech dat we zoveel spelers missen’

Mister Ajax Sjaak Swart (603 duels) heeft er alle vertrouwen in, maar is nog niet helemaal in kampioensstemming. “We weten het zondag pas. Je bent pas kampioen als je het wordt. Feyenoord heeft gisteravond geknokt voor het leven, dat waardeer ik echt. Leuk dat ze het hebben gehaald. Maar ze hebben nu wel te weinig rust: ze komen vrijdag half zat thuis en dan spelen ze zondag alweer. Met het publiek erachter hoop ik dat ze zich kunnen opladen.”

Over de kleine kans dat Ajax alsnog de titel misloopt, zoals in 2016 in de laatste speelronde tegen De Graafschap, wil Swart het niet meer hebben. “Daar gaan we niet meer over praten: gewoon de beuk er in nu. Dat zal ik ze wijsmaken ook, ik praat veel met die jongens. Het is wel pech dat we zoveel spelers missen.”

Ondanks de vele landstitels die Swart met Ajax heeft gewonnen, rakelt hij toch het seizoen 1970-1971 op. “We speelden drie dagen voor de Europacupfinale tegen Panathinaikos tegen Feyenoord. Toen gingen die Feyenoorders me toch tekeer. er hadden eigenlijk drie spelers af gemoeten. We verloren en toen werd Feyenoord uiteindelijk kampioen en niet wij. Maar goed, dat heeft geen trauma opgeleverd, hoor. Ik ben acht keer kampioen geweest.”

Drie dramatische ontknopingen 1991 Met nog twee wedstrijden te spelen staat Ajax in het seizoen 1990-1991 op gelijke hoogte met PSV. De Eindhovenaren bieden met het verlies tegen Groningen (4-1) Ajax een uitgelezen kans om een voorschot te nemen op de titel, maar de Amsterdammers gaan tegen SVV de mist in: 1-0. De laatste wedstrijd winnen beide ploegen met 3-0, waardoor Ajax de titel op drie doelpunten misloopt. 2007 De 29ste april 2007 staat in de boeken als de spannendste ontknoping van de eredivisie. AZ, Ajax en PSV kunnen op de laatste speeldag alle drie nog kampioen worden. Koploper AZ geeft zijn goede uitgangspositie uit handen door te verliezen bij Excelsior. Dat was dé kans voor Ajax, maar de ploeg komt niet verder dan 2-0 tegen Willem II, terwijl PSV met 5-1 wint van Vitesse. Ajax komt daardoor één doelpunt tekort voor de titel. 2016 Zeg ‘De Graafschap-uit’ tegen een Ajacied en een pijnlijke wond wordt weer opengereten. Trainer Frank de Boer kan zijn vijfde landstitel op rij binnenslepen en moet alleen nog afrekenen met De Graafschap, dat uiteindelijk zou degraderen na het spelen van de play-offs in de nacompetitie. In Doetinchem blijft Ajax niettemin steken op 1-1, waardoor PSV er met de titel vandoor gaat.

Wat gebeurt er als Ajax kampioen wordt? De kampioensschaal blijft zondag nog in het KNVB-kantoor in Zeist. De uitreiking vindt pas plaats als de ploeg die kampioen kan worden op dat moment zelf speelt. Een groot kampioensfeest in Amsterdam staat ook nog niet op de planning. Toch kan het zo zijn dat de spelers in de bus terug vanuit Alkmaar te zien krijgen dat de 36ste landstitel een feit is. Een spontaan feest zal dan losbarsten, maar de gemeente Amsterdam en de supportersvereniging Ajax willen niet op de zaken vooruitlopen. Pas na het officieel binnenhalen van de titel zal erover worden gecommuniceerd. Voor de supporters is dat geen ideaal scenario. Kampioen worden zonder zelf te spelen zou ‘heel erg jammer zijn’, zegt Fabian Nagtzaam, directeur van de supportersvereniging Ajax. “Dan zit je nog in de bus terug, of je bent net bij de Arena als het gebeurt. Maar goed: kampioen is kampioen. Op het moment dat je ’m hebt, zal er gerust een feest uitbreken. Maar we moeten echt nog even afwachten of dat zondag, woensdag of pas volgende week is.”