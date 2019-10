Woedende supporters bekogelen spelersbus Feyenoord, ME ingezet

De spelersbus van Feyenoord is bijna binnen. pic.twitter.com/diUkhxLnPu Jaap Jan de Vries

De ME moest optreden toen de bus bij het complex arriveerde. Zondagavond verzamelden steeds meer woedende supporters zich voor het trainingscomplex, net nadat de wedstrijd tegen Ajax was afgelopen. De afgelopen weken wordt al vaker op sociale media opgeroepen om naar het Maasgebouw of trainingscomplex 1908 te gaan. Er is veel onvrede over trainer Jaap Stam.

Toen de spelersbus arriveerde, ging het helemaal los. Net daarvoor sprongen supporters op een politiebus. De politiebus startte daarop de auto en reed met loeiende sirenes weg, zodat de mannen er wel af moesten springen. De politie heeft geen arrestaties verricht.

Nadat de spelersbus was aangekomen, zijn een paar spelers met de supporters in gesprek gegaan. Dat gebeurde onder politiebegeleiding. Leroy Fer zei tegen de menigte: “Wij zijn net zo teleurgesteld als jullie.” Dat werd beantwoord met veel gejoel en gescheld.

‘Schaam je kapot’

Boze Feyenoordsupporters spreken zichop Twitter massaal uit voor het vertrek van trainer Jaap Stam. De hashtag StamOut werd trending op het sociale medium. Andere Feyenoordfans roepen op om te verzamelen bij de Kuip.

‘Jaap alsjeblieft, doe ons allemaal een plezier en rot op #StamOut’, schrijft iemand op Twitter. ‘Genoeg is genoeg’ en ‘Schaam je kapot’, zijn een greep uit de reacties. Een ander probeert het nog luchtig te houden met: ‘Mark Rutte: Giro 555 wordt geopend om een miljoen in te zamelen voor ontslag Stam.’

Al tijdens de verloren klassieker, die zondag in de Johan Cruijff Arena werd gespeeld, barstte het los op sociale media. Feyenoord werd door een dramatische eerste helft gevloerd door de Amsterdammers.

Aan politie geen gebrek. Supporters verplaatsen en verspreiden zich momenteel over de plekken. #Feyenoord supporters blijven vuurwerk afsteken nabij rotonde Sportlaan. Hoe lang gaat dit goed? pic.twitter.com/RzoIEvcEra zoepie