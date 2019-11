Woede bij 2600 Ajaxfans: ‘Als ratten in de val in bloedhete parkeergarage’

Ajaxsupporters in het uitvak. Beeld BSR Agency

“Eigenlijk ging het vóór de wedstrijd al mis,” zegt Fabian Nagtzaam. De voorzitter van de Supportersvereniging Ajax vertelt dat fans bij het stadion in ‘een fuik werden geleid’. “Mensen kwamen in de verdrukking. De Franse politie voerde charges uit, ze spoten met waterkanonnen. Ik heb het zelf niet kunnen waarnemen, maar mensen hadden last van hun ogen, dat duidt volgens mij wel op het gooien van traangas terwijl er geen enkele reden was om zulke middelen in te zetten. Ik ben de hele dag in Lille geweest. Het verliep allemaal goed, gezelligheid alom.”

Na de wedstrijd, ‘een prima sfeer en fantastische uitslag’, werden de Ajaxsupporters naar een ruimte onder het stadion geleid, zegt Nagtzaam. “Een soort parkeergarage. Daar stonden alle bussen. Iedereen dacht: nou, netjes, goed geregeld. Kunnen we zo vertrekken. Niets bleek minder waar. We werden opgesloten en door de ME in de gaten gehouden. Het was er bloedje heet, we zaten als ratten in de val in die kelder. Er kwam ook geen antwoord op de vraag wat nou de bedoeling hiervan was.”

Dear @uefa, this is how fans are treated at Lille. 2.500 are waiting for 30 minutes. Trapped in a heated basement. While your officials are enjoying the white wine in the VIP box. Searching for another fake reason to punish us. #lilAJA pic.twitter.com/rBhjHIXyja — vanpogototpopo (@vanpogototpopo) 27 november 2019

Ernstige ongelukken

“En dan moet ik een groot compliment geven aan alle Ajacieden, dat ze ondanks die hitte wel het hoofd koel gehouden hebben. We komen ook wel eens anders in het nieuws - door schermutselingen mochten we niet naar Londen, uit tegen Chelsea. Ze zijn niet gaan drukken tegen de linie van ME. Dan waren er ernstige ongelukken gebeurd, vrees ik.”

Nagtzaam vertelt hoe de fans uiteindelijk door één deurtje naar buiten konden. “Dat is natuurlijk achterlijk. Ik vind dat de Franse autoriteiten hier een scheve schaats hebben gereden. Ik weet niet of het typisch Frans is, maar ze weten niet hoe ze om moeten gaan met voetbalsupporters. Ik volg Ajax al 30 jaar in Europa. En in Auxerre, Marseille en Lyon was het niet anders.”

“Vanuit de Uefa zou er een verplichting moeten komen naar thuisspelende clubs om uitsupporters uniform en gastvrij te behandelen bij de entree van stadions, maar ook na het laatste fluitsignaal.”

Waterkanon

Een woordvoerder van Ajax stelt dat de Franse politie voorafgaand aan de wedstrijd ‘onnodig heeft opgetreden’ met onder andere ‘een waterkanon en pepperspray’. “Het duurde veel te lang voor de Ajaxsupporters naar binnen konden. Na afloop werden de 2600 fans lang in een veel te warm en afgesloten deel van de parkeergarage vastgehouden.”

Ajax heeft beide incidenten gemeld bij de Uefa.

Top sfeer en dank voor jullie support voor onze club! Wat jullie buiten mee hebben gemaakt dat zou niet mogen bij binnenkomst van een stadion. Goed gedrag van onze fans binnen op het vak en op naar 10 december @FSideNL @ajaxlife @❌❌❌ https://t.co/dkeS8FGVTX — Edwin van der Sar (@vdsar1970) 28 november 2019