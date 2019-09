WK wordt lastigste wedstrijd voor Van der Poel

Mathieu van der Poel dit voorjaar in actie op de Gulpenerberg tijdens de Amstel Gold Race. Beeld ANP

Belgen, Denen, Fransen, Spanjaarden, Slovenen, Duitsers, Italianen, Engelsen, Australiërs en natuurlijk het Slowaakse viermansleger onder aanvoering van Peter Sagan. Iedereen houdt morgen Mathieu van der Poel nauwlettend in de gaten. Maar met het voorspelde noodweer – aanhoudende regen en storm – heeft hij er een geduchte tegenstander bij. “Deze afstand heb ik wel eens gedaan, maar het weer gaat een bepalende factor zijn.”

Op de fiets, achter de scooter van zijn coach Christoph Roodhooft, verkende Van der Poel gistermiddag de lokale ronde rond Harrogate, waar de laatste honderd kilometer van de WK worden verreden. “Twee uur in de regen en ik vond het niet zo heel warm,” zegt hij met gevoel voor understatement. “In het veld vind ik regen niet erg, maar dan rijden we maar een uurtje. Heel de dag door regen en kou rijden, dat vindt niemand aangenaam. Het gaat daardoor vrij zenuwachtig worden.”

Vrij relaxed

Van die zenuwen is bij Van der Poel, twee dagen voor zijn eerste WK bij de profs, nog weinig te merken. Het is de grootste wedstrijd uit zijn carrière, maar de massale media-aandacht in het hotel van de Nederlandse ploeg ondergaat hij gelaten. Petje achterstevoren, telefoon binnen handbereik. “Het is vrij relaxed, ik kan niet heel veel meer doen. Het is een beetje rusten en ontspannen. Het zal een van de lastigste wedstrijden uit mijn leven zijn om te winnen. De hele wereldtop staat aan de start. Ik heb altijd gezegd dat de kans dat ik het niet word groter is dan dat ik het wel word.”

Voor wegwedstrijden kent Van der Poel sowieso amper stress. Ook voor de Amstel Gold Race of de Ronde van Vlaanderen dit voorjaar was hij niet nerveus. Spanning voelt hij eigenlijk alleen in de cross of op de mountainbike, waarbij wedstrijden korter duren en een fout in het begin eerder fataal is. De eerste uren van wedstrijden op de weg vindt hij maar saai. “Het zal nu misschien een minder leuke wedstrijd worden door het weer en de afstand, maar ik verheug me wel op de finale.”

Hij is de absolute kopman in een oranje shirt, maar de Nederlandse ploeg is groter dan alleen Van der Poel. Bondscoach Koos Moerenhout wil niet dat de andere zeven renners zich opofferen voor de belangen van Van der Poel. “We moeten zorgen dat we de controle houden over de wedstrijd. Dus jongens als Jos van Emden en Pieter Weening moeten ervoor zorgen dat we uit de problemen blijven. Maar daarna willen we met zoveel mogelijk jongens die laatste ronden ingaan. ”

Verschillende wapens

Renners als Niki Terpstra en Bauke Mollema krijgen de vrijheid om voor eigen kansen te rijden. Moerenhout juicht het zelfs toe. Hun kansen nemen misschien juist toe, nu alle ogen op Van der Poel gericht zijn.

Ook Van der Poel gaf voor de WK al te kennen dat hij niet het alleenrecht op aanvallen heeft. Moerenhout: “Normaliter is een WK wachten tot het laatste uur, maar hier zijn de ingrediënten aanwezig om al eerder te beginnen met koersen. Ik heb geen ideaal scenario. De ploeg, en ook Mathieu zelf, kan veel scenario’s aan.”

Met zijn klasse heeft Van der Poel verschillende wapens. In zijn succesvolle voorjaar – met onder meer winst in Dwars door Vlaanderen, Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race – gebruikte hij ze allemaal. Aanvallen van ver en solo aankomen, winnen vanuit een kleine kopgroep of juist een sprint met veel tegenstanders. Nooit met een vooropgezet plan, altijd op gevoel.

“Al die acties die ik heb gedaan in de klassiekers waren geen doordachte acties. Ik dacht op het moment zelf dat het een goed idee was. Dat zal nu hetzelfde zijn. Als ik voel dat het moment er is en ik heb de benen, zal ik het zeker niet laten. Ik ben snel aan de meet na een slopende koers met een kleine groep, maar ik besef ook wel dat andere renners niet zomaar met mij naar de meet rijden. Er zijn wel honderd scenario’s te bedenken dus het is afwachten welke het wordt. Hoe dat het gebeurt, maakt mij niet zoveel uit. Als ik maar als eerste over de meet kom.”