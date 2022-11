WK voetbal 2022 | Op deze tijden komt het Nederlands elftal in actie in Qatar

Beeld ANP

Onderstaand schema is met Nederlandse tijden, in Qatar is het twee uur later.

Dinsdag 15 november

11.30 uur: Vertrek naar Doha

18.00 uur: Aankomst in Doha

20.30 uur: Uitlooptraining

21.15 uur: Naar hotel

Woensdag 16 november

10.30 uur: Training

Donderdag 17 november

10.30 uur: Training

17.00 uur: Training

Vrijdag 18 november

9.30 uur: Training

Zaterdag 19 november

16.00 uur: Training

Zondag 20 november

9.30 uur: Training

12.45 uur: Persconferentie Louis van Gaal

Maandag 21 november

17.00 uur: Senegal - Nederland, Al Thumama Stadium

Dinsdag 22 november

9.30 uur: Training

Woensdag 23 november

16.00 uur: Training

Donderdag 24 november

9.30 uur: Training

12.25 uur: Persconferentie Louis van Gaal

Vrijdag 25 november

17.00 uur: Nederland - Ecuador, Khalifa International Stadium

Zaterdag 26 november

9.30 uur: Training

Zondag 27 november

16.00 uur: Training

Maandag 28 november

9.30 uur: Training

Dinsdag 29 november

16.00 uur: Nederland - Qatar, Al Bayt Stadium