WK maakt zich op voor de kwartfinales

Zweden wint minimaal van Zwitserland

Zweden heeft zich als zevende land geplaatst voor de kwartfinales op het WK voetbal in Rusland. De ploeg van bondscoach Janne Andersson versloeg in Sint-Petersburg Zwitserland met 1-0. Emil Forsberg maakte in de 66e minuut het enige doelpunt met een van richting veranderd schot.



Het is voor Zweden de eerste keer sinds het WK van 1994 dat het land de laatste acht bereikt. Bij dat WK in de Verenigde Staten eindigden de Scandinaviërs als derde. Bij de eindronde in 2010 en 2014 ontbraken de Zweden. In de kwartfinale neemt Zweden het op tegen de winnaar van het duel tussen Engeland en Colombia.



Berg

Zweden kreeg voor rust enkele goede kansen via Marcus Berg. De oud-speler van FC Groningen en PSV raakte de eerste keer de bal niet goed en zag de tweede keer doelman Yann Sommer redding brengen.



Halverwege de tweede helft opende Forsberg de score. De middenvelder kreeg de bal terug van Ola Toivonen en kon ongehinderd aanleggen. Zijn schot werd van richting veranderd door verdediger Manuel Akanji, waardoor Sommer kansloos was. Forsberg had dit toernooi al dertien keer op doel geschoten zonder succesvol te zijn. Met hulp van een Zwitserse voet lukte het eindelijk.



VAR

De Zwitsers gingen op zoek naar de gelijkmaker en lieten ruimte aan de Zweden om te counteren. Pas in blessuretijd was er een grote kans via invaller Haris Seferovic. De Zweedse doelman Robin Olsen keerde zijn kopbal. In de tegenaanval kreeg invaller Martin Olsson een duwtje dat door scheidsrechter Damir Skomina in eerste instantie met een strafschop werd beoordeeld. De Zwitserse verdediger Michael Lang moest van het veld met zijn tweede gele kaart.



Na het zien van de videobeelden besloot de arbiter de bal buiten het strafschopgebied te leggen. De vrije trap van Ola Toivonen werd gestopt door Sommer en bleek meteen het laatste wapenfeit van de wedstrijd.