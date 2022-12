WK-finale tussen Argentinië en Frankrijk wordt hoe dan ook een spektakelstuk

De Argentijnse hoofdcoach Lionel Scaloni tijdens de training in Doha, Qatar, op 15 december. Beeld ANP / EPA

De Engelsen en de Marokkanen, ze kregen in de kwartfinale én de halve finale van dit WK tegen Frankrijk steeds meer het idee dat de ‘haantjes’ te kloppen zijn. Maar wie ruimte laat voor de aanvallers van Frankrijk, gaat vroeg of laat over de knie bij de ploeg van bondscoach Didier Deschamps.

Argentinië was in de kwartfinale tegen Oranje al erg voorzichtig en zal dat zondag nog meer zijn, want deze kans op de eerste wereldtitel sinds die legendarische titelstrijd in 1986 krijgen de Argentijnen niet snel meer. Al was het alleen maar omdat Lionel Messi waarschijnlijk zal aankondigen dat hij stopt als international.

Scaloni de buschauffeur

Dat verhaal over die bus van Argentinië, liefdevol La Scaloneta genoemd vanwege bondscoach Lionel Scaloni als denkbeeldige chauffeur, daar hebben de Fransen wel een bestemming voor. De bus wordt zondag, als het aan Les Bleus ligt, van de weg gereden.

Bondscoach Didier Deschamps zal de mogelijkheden die het spel van Messi en co biedt hebben getraceerd. Zoals Saoedi-Arabië in de groepsfase sensationeel een achterstand omboog tegen Argentinië. “Maar die nederlaag hielp ons,” zei Messi.

De nederlaag verplichtte Scaloni tot het smeden van een veel minder kwetsbaar Argentinië. Eerst verdwenen Lautaro Martínez, Leandro Paredes en Nicolás Tagliafico uit het elftal. Later verhuisde ook Ángel di María naar de reservebank, om toch vooral maar voldoende mensen achter Messi en zijn kompaan in de frontlinie Julián Álvarez te hebben. Alexis Mac Allister en Enzo Fernandez zijn opeens de soldaten die Rodrigo de Paul moeten ondersteunen in zijn ijver om Messi zo fris mogelijk door de wedstrijden heen te krijgen.

Emiliano Martínez

Australië, Nederland en zelfs Kroatië, ondanks de 3-0 oorwassing, lieten zien dat de Argentijnen ook met alle defensieve aanpassingen niet onverslaanbaar hoeven te zijn. Toch overleefde Argentinië al die drie wedstrijden in de knock-outfase.

Met Kylian Mbappé en Ousmane Dembele heeft Frankrijk de snelste voorhoede ter wereld en bovendien bleek Oliver Giroud - op de wedstrijd tegen Marokko na - een klinische afmaker die een wereldkampioen nodig heeft. Met alleen passie en overleven is dat trio onmogelijk af te stoppen. Daar moet denkwerk aan te pas komen.

Is Frankrijk dan de favoriet? Wie Messi aan boord heeft, zal altijd het stempel favoriet krijgen. Hij wil WK-winst aan zijn naam koppelen, zoals Pelé in 1958, Mario Kempes in 1978, Paolo Rossi in 1982, Diego Maradona in 1986, Zinedine Zidane in 1998 en Ronaldo in 2002.

BeIN Sports had niet lang voor het toernooi een fraaie documentaire waarbij de Arabische zender de topspelers van het huidige voetbal interviewde, terwijl ze letterlijk oog in oog stonden met de officiële trofee. Messi keek ernaar als een kind dat loert naar zijn verjaardagscadeau.

Lionel Messi zoekt Louis Van Gaal op en spuwt zijn gal. Beeld ANP / EPA

Mbappé, die keihard werd aangepakt door Marokko, hoopt op een arbiter die hem in bescherming neemt. Messi, die anders dan anders fel van zich afbeet tegenover Louis van Gaal en Wout Weghorst, aast op die paar momenten waarop hij wel de ruimte krijgt.

Maar de Fransen tonen aan over een reservoir aan talent te beschikken. Bondscoach Didier Deschamps miste in de halve finale tegen Marokko liefst acht basisspelers. Hij verving ze probleemloos. Maar Marokko is geen Argentinië, weet de succescoach ook. Zoals de Argentijnen weten dat Kroatië geen Frankrijk is. De finale wordt hoe dan ook een spektakelstuk.