Witte rook uit Argentinië: Tagliafico komt naar Ajax

#GraciasCapitán



Por defender la camiseta de #Independiente como lo hubiéramos hecho nosotros. Por dejar todo para que el Rey vuelva a ser.



Se llevan una joya, @AFCAjax.#TodoRojo pic.twitter.com/uCCvz0edDF — C. A. Independiente (@Independiente) 3 januari 2018

Een woordvoerder van Ajax laat desgevraagd weten pas concreet te willen worden over de transfer als het papierwerk rond is en Tagliafico medisch gekeurd in Amsterdam. De eenvoudig international van Argentinië heeft ook nog geen werkvergunning.



Portugal

Het is dus nog maar afwachten of hij mee kan op he winterse trainingskamp naar Portugal.



'Ajax heeft goud in handen', schrijft Independiente woensdag in de bijgaande tweet. Ajax gaat naar verluidt ruim vier miljoen overmaken naar de Argentijnse club, waarna Tagliafico een meerjarig contract tekent in Amsterdam.



Linksback

De club was al een tijd op zoek naar een nieuwe linksback, om de kwakkelende verdediging te versterken. Door blessures van onder meer Daley Sinkgraven en Nick Viergever moest Mitchell Dijks, deze zomer nog te licht bevonden, opgesteld worden.