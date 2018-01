Witschge mee met Ajax naar Portugal

Witschge werkt voornamelijk met de jeugd van Ajax. Hij zal in Portugal Ten Hag en zijn assistenten Alfred Schreuder en Aron Winter assisteren. "Met Richard kunnen we de 28 spelers nog beter aandacht geven," zei Ten Hag.



Ten Hag kan in Portugal beschikken over Nicolás Tagliafico, de nieuwe linksback uit Argentinië. Maximilian Wöber heeft ook afgerekend met blessureleed. De geblesseerde Kasper Dolberg, Nick Viergever, Daley Sinkgraven, Benjamin van Leer en Václav Cerny blijven achter in Amsterdam.



Ten Hag heeft ook de talenten Mitchell Bakker, Jurgen Ekkelenkamp, Noa Lang en Kaj Sierhuis uitgenodigd. Ajax speelt twee oefenwedstrijden in Portugal. Op 13 januari zijn het Deense Lyngby BK en het Duitse MSV Duisburg de tegenstanders. De nummer twee van de eredivisie keert zondag terug naar Amsterdam. Een week later komt Feyenoord op bezoek in de Arena.



Lees ook: Eerste dag Ten Hag bij Ajax: 'Ik zal de ploeg niet overvoeren'