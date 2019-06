Wint de Hollandse school van de Italiaanse passie?

16 juli 2017. In de openingswedstrijd van het EK in eigen land treft Nederland in een uitverkocht stadion Galgenwaard Noorwegen, een tegenstander van formaat. De speelsters van Oranje, high van de adrenaline, zwevend op de geluiden van de volle tribune, spelen de wedstrijd van hun leven. Shanice van de Sanden, Lieke Martens, Jackie Groenen, Daniëlle van de Donk en de andere meiden hebben lang genoeg voor een handjevol publiek gespeeld. Het EK is hun moment om te schitteren en dat gaan ze doen ook.

Om in zo’n flow te komen moet alles op zijn plek vallen, zei bondscoach Sarina Wiegman een jaar na het kampioenschap. Mentale weerbaarheid, kwaliteit, teamsfeer, steun van het publiek en een beetje geluk. De overtuiging dat Nederland het toernooi kon winnen, nam per ronde toe, ook bij de media en het publiek.

Verrassing van het toernooi

Op dit WK is Nederland, net als twee jaar geleden, nog ongeslagen. Desondanks kreeg het team in de media kritiek te verduren, in plaats van lof over de behaalde resultaten, terwijl er op het EK in 2017 ook mindere wedstrijden tussen zaten. Wat destijds bleef hangen, waren de steekballen van Groenen, de sprints van Van de Sanden, de acties van Martens.

Met het spel van toen verraste Oranje vriend en vijand, iets wat het publiek dit WK opnieuw hoopte te zien. Maar tegenstanders anticiperen nu op de kwaliteiten van Oranje. In plaats van hun beste back, zetten ze de snelste speelster uit het team tegenover Van de Sanden. Martens kreeg tegen Canada te maken met gelegen­heids­verdediger Ashley Lawrence; het nummer 10 op haar rug gaf prijs dat ze normaal ergens anders staat.

Martens – van wie het, vanwege een teenblessure, vrijdag nog niet zeker was of ze zaterdag zal spelen – heeft geluk als ze een-op-een komt, haar favoriete situatie, maar een dubbele dekking is nu eerder regel dan uitzondering.

Vleugellam

Dat valt de speelsters niet te verwijten. Wiegman en de overige leden van de staf hadden kunnen voorzien dat de tegenstanders hun tactiek zouden aanpassen na het kampioenschap van Oranje – wat ook al te merken was in de kwalificatiewedstrijden. Een antwoord daarop lijken ze echter niet gevonden te hebben. Nederland, met in potentie de beste aanval van alle landen, oogt vleugellam dit WK.

Lineth Beerensteyn verdient een basisplaats tegen Italië, maar waarom wordt de tactiek daar niet op aangepast? Als ze erin komt, zal het ook nu weer als rechtsbuiten zijn.

Beeld ANP

Voor Martens is er überhaupt geen vervanger van niveau. In de aanloop naar het EK is al geëxperimenteerd met Martens op de plaats van Van de Donk die dan linksbuiten werd. Dat beviel hun allebei niet. Jill Roord erbij op het middenveld, ten koste van een aanvaller, is een optie, maar Wiegman houdt er niet van het systeem te veranderen.

Tegen Japan kwam Nederland nog met de schrik vrij. Tegen Italië, hoewel dat land zeven plaatsen lager op de ranking staat dan Nederland, zal Oranje met een beter plan moeten komen. Want Italië, dat dit WK Australië, Jamaica en China heeft verslagen, zit in de flow waar Nederland twee jaar geleden in zat. In een rijtje met grote landen als Engeland, de Verenigde Staten, Duitsland en Zweden bij de laatste acht, zijn de Azzurri de verrassing van het toernooi te noemen. Het behalen van de kwartfinale is een evenaring van de prestatie op het WK in 1991.

‘Stelletje lesbiennes’

In 1999 strandde het team in de eerste ronde. Daarna viel het Italiaanse vrouwenvoetbal stil. Er was weinig interesse vanuit de bond en geen structuur voor competities gericht op meiden en vrouwen. De Italiaanse mentaliteit, het idee dat vrouwen niet horen te voetballen, hielp evenmin. In 2015 werd Felice Belloli, voorzitter van de Italiaanse amateurbond, ontslagen omdat hij in een vergadering gezegd zou hebben dat hij er genoeg van had meer geld vrij te maken voor ‘een stelletje lesbiennes’. Speelsters toonden spandoeken bij wedstrijden: ‘Respecteer ons’ en ‘Wij vrouwen zijn tegen onwetendheid’. Na het ontslag van Belloli volgde een ommekeer bij de Italiaanse bond.

De resultaten van nu zijn echter vooral toe te schrijven aan bondscoach Milena Bertolini, die Italië na twintig jaar weer op een WK kreeg. Bertolini, aangesteld na het EK in 2017, kwam ruim 150 keer uit voor het nationale team en coachte verscheidene vrouwenteams. In 2015 schreef ze het boek Voetballen met tieten ( Giocare con le tette): een aanklacht tegen de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in het voetbal.

Moederfiguur

Italiaanse verslaggevers omschrijven Bertolini als een moederfiguur voor de speelsters. Een strenge moeder, dat wel. Sinds haar aanstelling heeft ze het team flink onder handen genomen, nieuwe speelsters geselecteerd. Een groot deel van de huidige selectie was actief op het WK onder 17 in 2014, toen het team derde werd.

De missie van de Italiaanse vrouwen in Frankrijk is duidelijk. “We willen dat heel Italië ons ontdekt en omarmt. Dat geeft ons extra energie en motivatie,” zei Bertolini na de overwinning op China, in de achtste finale. De missie is vergelijkbaar met die van Nederland twee jaar geleden. De strijdlust, in combinatie met de Italiaanse passie en de kwaliteiten binnen de ploeg hebben het team in de flow gedreven waar Nederland twee jaar geleden in zat.

Speelsters als Vivianne Miedema en Lieke Martens weten hoe moeilijk zo’n team is te stoppen. Ze spraken al openlijk hun verbazing uit over de wedstrijden die ze van Italië hadden gezien. Miedema roemde de aanvallende kwaliteiten. Martens vreest een elftal van ‘typisch Italiaanse bijtertjes’, die niet snel zullen opgeven in een duel. Italië heeft immers niets te verliezen en alles te winnen.

Nederland kan het doen met een tip van Giulio Giacomo, journalist van de Italiaanse krant La Gazzetta dello Sport: “Richt je op je eigen kwaliteiten, denk niet na over de anderen.”