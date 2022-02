‘Winston Bogarde mocht na klacht bij Ajax blijven’

Winston Bogarde . Beeld Getty Images

NRC meldt maandagavond op basis van documenten over de onderzoeken dat Ajax al in oktober 2020 was geconfronteerd met beschuldigingen van seksuele intimidatie door Bogarde. Die kwamen van de vrouw van buiten de club die hij ‘vanwege zijn functie’ had leren kennen. Ze zou een posttraumatische stressstoornis hebben opgelopen.

Assistent-trainer

Ze diende bij Ajax een schriftelijke klacht in tegen de aanvankelijk anoniem gelaten ‘werknemer’ die later Bogarde zou blijken, assistent-trainer van het eerste elftal. Ook de KNVB en andere instanties zijn volgens NRC al lang op de hoogte van de kwestie.

Onlangs moest directeur voetbalzaken Marc Overmars weg bij Ajax vanwege het versturen van seksueel grensoverschrijdende berichten aan vrouwelijke collega’s’, wat de kwestie omtrent Bogarde extra saillant maakt.

‘Zwaar grensoverschrijdend gedrag’

De klacht tegen Bogarde ging om ‘zwaar grensoverschrijdend gedrag’ tussen augustus 2019 en september 2020. Na overleg tussen de advocaat van de vrouw en Ajax liet de club eind 2020 een onafhankelijk onderzoek instellen naar ‘seksuele intimidatie en/of andere ongewenste omgangsvormen’ van Bogarde. Honderden (WhatsApp)berichten en beelden zijn onderzocht.

Het externe onderzoeksbureau zou hebben geconcludeerd dat Bogarde ‘actief heeft bijgedragen aan een voor klaagster destructief uitgepakt interactiepatroon’. Ajax oordeelde dat het gaat het om ‘een privékwestie’. Dat vindt de club nog steeds, staat in een persverklaring.

‘Privéaangelegenheid’

‘Het klopt dat op 1 oktober 2020 bij Ajax een anonieme klacht is binnengekomen over grensoverschrijdend gedrag van een Ajaxmedewerker. Daarop heeft Ajax direct actie ondernomen. De melding is door twee externe instanties onafhankelijk onderzocht,’ meldt de directie. Beide instanties zouden hebben geoordeeld dat ‘de relatie moet worden aangemerkt als een privéaangelegenheid’.

Volgens NRC heeft Bogarde laten weten niet te willen reageren.