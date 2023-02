Winst tegen Twente is weer een succesje voor trainer Heitinga, die complimenten verdient voor wisselbeleid

De 0-1 van Mohammed Kudus wordt gevierd. Beeld Pro Shots / Paul Meima

Bij zijn aantreden als interim-trainer stelde John Heitinga dat het zieltogende Ajax maar één ding te doen stond: wedstrijden winnen. In drie duels onder zijn leiding haalde de ploeg de volle buit. De jonge coach werd geprezen om zijn ‘logische’ opstelling en daar kwamen in Enschede donderdagavond de complimenten bij over zijn wisselbeleid. Na een uur bracht hij Francisco Conceição in het veld voor Davy Klaassen. De Portugese dribbelaar stond aan de basis van de winnende goal van Mohammed Kudus, die door Heitinga naar het middenveld (positie Klaassen) was gedirigeerd. Die omzetting maakte het verschil en bracht Ajax, in navolging van PSV en Feyenoord, in de kwartfinales van het bekertoernooi.

FC Twente en Ajax bakten er een uur lang overigens weinig van in de Grolsch Veste. Het duel stond bol van de overtredingen van twee ploegen die elkaar aan de bal geen moment rust gunden. Misverstanden, verkeerde passes en botsingen waren schering en inslag. Wijlen Bert Jacobs verzon er ooit een mooie term voor: hotseknotsbegoniavoetbal.

Heitinga had zijn elftal voor de bekerontmoeting niet gewijzigd ten opzichte van de duels met Excelsior en Cambuur. Maar FC Twente is van een andere orde. Ajax was bedroevend aan de bal. Slordigheden in de opbouw leidden tot enkele kansen voor de thuisploeg, die sowieso het meeste doelgevaar stichtte. Vaclav Cerny schoot naast, en een poging van afstand van Anass Salah-Eddine werd gekeerd door Gerónimo Rulli.

Vlotste Ajaxaanval

Salah-Eddine wordt dit seizoen gehuurd van Ajax. De 21-jarige Amsterdammer, voormalig jeugdspeler van Blauw Wit en Pancratius, is meestal linksback maar hij werd door Twentetrainer Ron Jans donderdagavond op het middenveld neergezet. Hij was een van de betere spelers bij de nummer vijf van de eredivisie.

FC Twente verliest bijna nooit in eigen stadion. Spits Dusan Tadic kwam te weinig aan de bal, maar dat gold ook voor zijn ploeggenoten in de voorste linie: Steven Bergwijn en Kudus. De Ghanees bereidde voor rust wel de vlotste Ajaxaanval voor, maar aan de voorzet van Devyne Rensch ontbrak elk gevoel.

Twente en Ajax hielden elkaar in een beklemmende houdgreep, in een gevecht waarin het hoge tempo de technische beperkingen genadeloos blootlegde. De Amsterdammers boden wel meer tegenstand dan een paar weken geleden, toen FC Twente in het eerste kwartier in de Johan Cruijff Arena al twee keer de paal raakte. Ajax werd ondersteboven gespeeld in het competitieduel en beperkte zich na een rode kaart voor Rensch tot verdedigen. Wonder boven wonder bleef het 0-0.

Gelijkwaardiger dan vorige keer

Het bekertreffen was gelijkwaardiger, dus in die zin heeft Heitinga vooruitgang geboekt. De tweede helft in Enschede leverde bovendien iets meer vermaak op, al bestookten de twee partijen elkaar vooral van afstand. Rulli stopte een schot van Virgil Misidjan, aan de andere kant had Lars Unnerstall goed het oog in een knal van Steven Berghuis.

Na een uur voerde Heitinga met zijn omzettingen de offensieve druk op. Het was een fase waarin de rode storm wat geluwd was. Kudus gaf Ajax meer body in het hart van het veld, Conceição gaf zijn elftal meer elan.

Het bleek een gouden zet. In de 70ste minuut priegelde de Portugees zich een baan door het vijandelijke strafschopgebied, waarmee hij Tadic vrijspeelde. De aanvoerder vond de sterke Kudus die van dichtbij Unnerstall passeerde.

Het was voldoende om FC Twente een halt toe te roepen, en een nieuw succesje voor Ajax en de beginnende trainer John Heitinga.