Wimbledonkampioen Wesley Koolhof zet kroon op carrière: ‘Ik ben ontzettend trots op mezelf’

Wesley Koolhof en Neal Skupski (liggend) vieren hun overwinning op Marcel Granollers en Horacio Zeballos. Beeld Julian Finney/Getty Images

Twee biertjes en een goede maaltijd. Dat was de toch tamelijk bescheiden manier waarop Wesley Koolhof zaterdagavond in Londen zijn eerste grandslamtitel vierde. Na het ceremoniële gedeelte en de doping- en mediaverplichtingen was er niet zo gek veel tijd meer over. Maar het traditionele afsluitende bal gisteravond maakte het weekend alsnog bijzonder voor de dubbelspecialist en zijn Engelse partner Neal Skupski.

Een smoking had Koolhof niet in zijn koffer gestopt, die werd gisteren op Wimbledon nog even aangemeten. “Dat wordt een mooi moment, tussen alle kampioenen. Het is allemaal nog vers en zaterdag ging het allemaal erg snel. Maar ik besef het wel al. En ik ben ontzettend trots op mezelf,” zei hij zaterdagmiddag. “Ik ben wel lekker wakker geworden vandaag. Toen had ik ook even tijd om de vele berichten te lezen en te beantwoorden.”

Het was medio 2015 toen Koolhof zijn ambities in het enkelspel op een lager pitje zette en zich vol stortte op de dubbel. Hij wisselde een paar keer van partner, maar zijn spel en carrière leden daar niet onder. Integendeel, sinds november vorig jaar mag hij zich de beste dubbelspeler ter wereld noemen. Zijn erelijst is lang en staat vol met fraaie toernooizeges.

In de tenniswereld worden die prestaties al geruime tijd erkend. Maar bij die status hoort ook een grandslamtitel, gaf hij ruiterlijk toe. “Toen we vorig jaar nummer 1 van de wereld werden, was dat een bekroning van een goed en constant jaar. Maar als je dan bovenaan staat en overal als eerste geplaatst bent, hoort er minimaal één grandslamtitel bij.” In het gemengd dubbel kwam die er vorig jaar op Roland Garros, met de Japanse Ena Shibahara. Maar dat is toch een discipline met iets minder aanzien.

Jongensdroom in vervulling

Twee keer eerder stond Koolhof in de finale van het mannendubbel. Met de Kroaat Nikola Mektic verloor hij in 2020 en twee jaar later lukte het met Skupski in New York evenmin. “Dit jaar was het teleurstellend dat we op de Australian Open en op Roland Garros in de kwartfinale werden uitgeschakeld. Daarom is het extra lekker dat het nu is gelukt deze af te tikken. Het was ook onze officiële doelstelling voor dit jaar. Missie voltooid. Er is een last van mijn schouders gevallen.”

Het is niet zo dat met het winnen van Wimbledon een jongensdroom in vervulling is gegaan. “Als jongetje van 7 droomde ik niet van het omhooghouden van die beker. Het was wel een doel om er ooit te mogen spelen. Daarom was het ook een hele happening toen ik in 2016 met Matwé Middelkoop voor het eerst mocht meedoen.” Winnen werd later pas een reëel scenario. “Ik wilde ook graag eens op Centre Court spelen. Dat had ik tot zaterdag nog nooit gedaan.”

Toch viel het met de spanning mee in de finale tegen het Spaans-Argentijnse koppel Marcel Granollers en Horacio Zeballos: 6-4 6-4. Vanaf de openingsgame zat de Nederlander goed in de partij en groeide hij uit tot de beste speler van het kwartet. “Persoonlijk had ik sowieso een goed Wimbledon, ik haalde een hoog niveau. Ik denk dat de druk van die eerste titel er nu af is. Hopelijk komen we vaker in deze positie.”