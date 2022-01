Wilskracht en vastberadenheid maken van Rafael Nadal de beste aller tijden

'Ik heb zo hard gevochten om hier weer te staan,' zei Rafael Nadal tijdens de prijsuitreiking van zijn 21ste grandslamtitel. Beeld Getty Images

Rafael Nadal mag zich de allerbeste tennisser aller tijden noemen. De Spanjaard staat na een meeslepende finale in de Australian Open tegen Daniil Medvedev op 21 gewonnen grand slams: één meer dan zijn eeuwige rivalen Roger Federer en Novak Djokovic. Met die indrukwekkende prestatie had hij zelf allang geen rekening meer gehouden.

Want Nadal was na het winnen van de spectaculaire, 5,5 uur durende finale de enige die niet uit zichzelf begon over het bereiken van die mijlpaal. Enerzijds omdat hij zich zo bescheiden opstelde als de tenniswereld hem de afgelopen decennia heeft leren kennen. Anderzijds omdat hij nogal een zwaar halfjaar achter de rug heeft. Een slepende voetblessure gevolgd door een coronabesmetting in december zorgde ervoor dat hij van begin augustus tot een demonstratietoernooi in Abu Dhabi half december, niet in actie kwam.

‘Hard gevochten’

“Anderhalve maand geleden wist ik niet eens of ik nog op de tour zou spelen,” zei de 35-jarige Nadal tijdens de prijsuitreiking van zijn 21ste grandslamtitel. “Ik heb zo hard gevochten om hier weer te staan. Het waren misschien wel de meest emotionele maanden van mijn carrière. Het is zwaar geweest.”

Maar waar de Spanjaard zelf vooral gefocust was op zijn terugkeer, was iedereen om hem heen ervan doordrongen dat deze finale om veel meer ging dan alleen de Australian Opentitel van 2022. Het overgrote gedeelte van het publiek in Melbourne hoopte vurig getuige te worden van een legendarische tennisdag. Eentje waarin de Spanjaard historie schreef.

Bij de supporters van Medvedev zaten er op de tribune genoeg met een dubbele agenda. Bij belangrijke punten van de Rus wapperde niet alleen de vlag van zijn eigen land, maar ook de Servische. Even veelzeggend was het beeld van een voor Medvedev juichende vrouw gehuld in een T-shirt waarop groot ‘Roger’ stond. Nadal speelde in Melbourne gevoelsmatig niet alleen tegen Medvedev, maar ook tegen Federer en Djokovic.

Federer en Djokovic hadden allebei al een kans gehad om hun 21ste majortitel te pakken. Allebei verloren ze de grandslamfinale waarin dat had moeten gebeuren. De Zwitser op Wimbledon, in een onderling duel met de Serviër, waarin hij zelfs matchpoints kreeg. Djokovic afgelopen zomer nog, toen hij kansloos de US Openfinale verloor van Medvedev.

Richting de backhand

De Rus leek er ook zondag voor te zorgen dat Nadal naast zijn 21ste grandslamtitel zou grijpen. Met telkens dezelfde code kraakte Medvedev Nadal zoals hij eerder ook Djokovic had verslagen. Door voortdurend de bal richting de backhand van zijn tegenstander te spelen. Niet scherp in de hoek, maar op ongeveer driekwart van de baan. Op die manier gaf hij Nadal geen ruimte om extreme hoeken te maken met zijn slagen.

Mocht de Spanjaard vanuit die positie in staat zijn om hem over de baan heen te sturen, maakte dat Medvedev helemaal niets uit. Vertrouwend op zijn snelheid, conditie en vermogen om vanuit bijna elk punt van de baan de juiste lengte in zijn slagen te krijgen, dwong hij uiteindelijk vaak genoeg de fout af bij Nadal.

Het was een ongewoon beeld voor wie Nadal al zijn hele carrière volgt. Hij was zelf altijd degene die zich eindeloos in punten kon blijven vastbijten totdat zijn tegenstander het begaf. Want de Spanjaard ontleent zijn legendarische status vooral aan zijn grenzeloze wilskracht en vastberadenheid om zich vanuit elke situatie terug te knokken. In punten, in sets, in wedstrijden. Maar in een grandslamfinale terugkomen van een 2-0 achterstand in sets lukte zelfs hem nog nooit. Tot nu.

‘Geweldige rivaliteit’

Want Nadal vond een antwoord op het slopende patroon van Medvedev en draaide de finale helemaal om. “Je hebt je niveau verhoogd na de eerste twee sets,” sprak de Rus na afloop vol ongeloof. Om vervolgens wel mee te gaan in het sentiment rondom Nadals tweede titel in Melbourne. De Spanjaard heeft nu alle grand slams minimaal twee keer gewonnen, iets wat Djokovic ook heeft gepresteerd, maar Federer niet. “Jullie hebben een geweldige rivaliteit,” sprak Medvedev over de titanenstrijd tussen de drie. “Nog steeds. Die is denk ik nog niet voorbij.”

Maar in die legendarische driestrijd is cijfermatig wel weer een absolute nummer 1 aan te wijzen: Nadal. Die status heeft hij bereikt op zijn karakteristieke wijze, door meer dan ooit aan te tonen dat hij op basis van wilskracht en vastberadenheid de allerbeste aller tijden is.