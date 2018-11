Willem II teleurgesteld in behandeling supporters

Die is 'echt verziekt', zei hij zondag tegen fansite Tilbo.com. Een groep Tilburgers werd zaterdagmiddag bij aankomst op Amsterdam Centraal ingesloten door een cordon van de Mobiele Eenheid, dat voorkwam dat ze de binnenstad introkken.



Daar wachtten volgens informatie van de politie, waarop burgemeester Femke Halsema een noodbevel baseerde, Ajaxfans die een fysieke confrontatie aan zouden willen gaan. Halsema's woordvoerder zegt zondag tegen Het Parool dat de intentie tot geweld volgens die inlichtingen bij beide supportersgroepen leefde.



Directeur Fabian Nagtzaam van de supportersvereniging van Ajax had die informatie niet, laat hij zondag desgevraagd weten. "Ons was vooraf niets bekend." Tot confrontaties tussen Ajax- en Willem II-fans kwam het zaterdag niet. De politie liet zaterdag al weten dat er binnen de geëscorteerde groep niemand is aangehouden en dat er geen incidenten zijn geweest. Aan Ajaxzijde gebeurden die evenmin.



Supporters van club uit Tilburg mochten zaterdag zelf kiezen hoe ze naar Amsterdam afreisden. Er gold geen verplicht busvervoer zoals bij sommige andere wedstrijden. Een van de supporters uit de groep die zaterdag werd vastgezet schrijft in een blog dat de treinreis van de Tilburgers al weken vooraf gepland was, in overleg met de politie.



Maandag wordt de gang van zaken besproken op het stadhuis. De clubleiding van Willem II luistert dan waarschijnlijk graag mee. Van Gool: 'We moeten dit goed gaan evalueren, want wij zitten met heel veel vragen.'