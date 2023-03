Wilco Kelderman terug bij Jumbo: ‘De dag dat ik een wedstrijd win, gaat vast nog komen’

In de tijd dat Wilco Kelderman (31) weg was, groeide Jumbo-Visma uit tot de beste van het peloton. In zijn eerste wedstrijd na zijn terugkeer hielp hij Primoz Roglic meteen aan de eindzege – al moest Kelderman wel vroegtijdig naar huis door een val. ‘Iedereen in het team is zo sterk.’

Ook na zes jaar in een ander shirt ogen de clubkleuren van Jumbo-Visma vertrouwd bij Wilco Kelderman. In een eerder wielerleven was hij de jonge kopman van de toen nog kwakkelende Nederlandse wielerploeg LottoNL-Jumbo; afgelopen week – in de eerste wedstrijd sinds zijn terugkeer – hielp Kelderman direct Primoz Roglic aan de eindzege in de Tirreno-Adriatico.

In de storm op weg naar de finish in Sassotetto op bijna 1300 meter hoogte was het werk van Kelderman als eerste luitenant van doorslaggevend belang. Hij hield de wacht in de groep met favorieten, waardoor Roglic naar zijn tweede ritzege en de blauwe leiderstrui kon rijden. “Ik was wel goed, maar niet super. Maar het gaat erom dat ik het laatste gaatje voor Primoz kon dichtrijden, zodat hij naar de overwinning kon sprinten.”

Een dag later, in de etappe naar Osimo, ging Kelderman hard tegen de grond. Pijn in zijn elleboog en kruis, en z’n eigen klassement – tot dat moment stond Kelderman vijfde – was ook in één klap om zeep. Noodgedwongen vloog Kelderman een dag eerder dan gepland naar huis voor onderzoeken.

Blauwdruk voor de Giro

Afgezien van die val moet de Tirreno Adriatico een blauwdruk zijn voor de komende maanden. Over een week wacht in principe de Ronde van Catalonië en ook in mei in de Giro zal Kelderman aan de zijde van Roglic rijden. Vorig jaar bij team Bora-Hansgrohe hielp hij in die rol Jai Hindley al aan de eindzege. Daarmee spoelde hij de wrange smaak weg van een crash in de Giro van 2017, waardoor hij het feest met een roze Tom Dumoulin miste op Piazza del Duomo in Milaan.

Met Roglic naar de Giro, dan telt slechts één ding: winnen. “Iedereen in het team is zo sterk. En ik wist dat Primoz in orde was, maar hij is echt van buitengewone klasse,” zegt Kelderman, die het afgelopen week van dichtbij heeft kunnen zien. “Ik heb zin in de Giro, voel nu al dat ik echt een heel hoog niveau heb. Ik denk dat ik dit seizoen zeker weer mijn topniveau ga aantikken, misschien wel beter. Daar kijk ik naar uit.”

Tijdens het trainingskamp in december en daarna nog drie weken tijdens de hoogtestage deelden Kelderman en Roglic een kamer, eveneens met het oog op de Giro. “Hij is een relaxte gast, die is niet snel nerveus. Het is extra leuk als je zo’n goede kopman hebt om je voor uit elkaar te trekken, dat geeft meer voldoening, en met zo’n sterke ploeg is het sowieso leuker koersen.”

Volwassener geworden

Van de 28 renners uit zijn laatste jaar bij Jumbo (2016) zijn er nu nog 5 bij de ploeg. Roglic en Koen Bouwman met wie Kelderman de Tirreno-Adriatico reed, Steven Kruijswijk, Robert Gesink en Jos van Emden. In 2012 gold hij als het grootste rondetalent van Nederland en werd hij prof bij Rabobank. In de vijf jaar daarna wist hij het beeld van twijfelende kopman die achtervolgd werd door ongeluk nooit van zich af te schudden.

Sinds het vertrek van Kelderman groeide Jumbo uit van het lachtertje van het peloton tot een toonaangevende ploeg. Intussen werd ook Kelderman zelf volwassen. De zes jaar bij Sunweb en Bora Hansgrohe hebben louterend gewerkt, zegt hij. Bij Sunweb tekende hij voor zijn persoonlijk hoogtepunt in de Giro van 2020, met twee dagen in de roze trui en als nummer 3 op het eindpodium in Milaan.

“Ik heb mijn eigen pad gekozen en daar heb ik zeker geen spijt van. Ik heb veel geleerd over wat ik zelf graag wil en ben volwassener geworden – ook in de omgang met de ploegleiding, trainers en andere renners. Maar ik ben heel blij dat ik nu weer terug ben bij de ploeg. Die is ook totaal veranderd in zes jaar en er zijn enorme stappen gezet, met al die professionele mensen, zoals de voedingsdeskundigen. Dat er naar zoveel details wordt gekeken, dat zie je nergens anders.”

Strak stramien

Het maakt de terugkeer naar Jumbo alleen maar makkelijker voor de van huis uit al gedisciplineerde Kelderman. Het strakke stramien van de ploeg waar in voorbereidingen en wedstrijden weinig aan het toeval wordt overgelaten, past hem als een snelpak voor een tijdrit. “Qua materiaal en voeding is het bij Jumbo op en top geregeld met heel veel mensen met kennis tot je beschikking. Zo kun je alle energie steken in trainen en wat je moet doen, en hoef je daar verder niet meer over na te denken. En je ziet het aan de prestaties van afgelopen weken, het werpt z’n vruchten af.”

De terugkeer van Kelderman zou compleet zijn als hij ook weet te winnen in het geel-zwart. Het is genoegzaam bekend: in WorldTourwedstrijden heeft niemand zoveel top 10-noteringen zonder zege als Kelderman (140). In eendagswedstrijden, etappes en eindklassementen. In 2015 werd hij Nederlands kampioen tijdrijden, maar zijn laatste internationale overwinning is de gewonnen tijdrit en het eindklassement in de Ronde van Denemarken in 2013.

Het doel: zelf winnen

Die hatelijke nul komt doordat Kelderman goed is in alles – tijdrijden, finish heuvel op en klimmen – maar niet over een specifiek wapen beschikt. Maar hij zou de ban graag breken.

“Het is een doel op zich, maar het is niet zo makkelijk, want ik rijd altijd in de grootste koersen, tegen de sterkste gasten. De afgelopen jaren had ik soms wel het idee dat ik dichtbij was, maar dan was er net weer één sterker. Misschien moet ik dan soms in een iets andere rol koersen, iets afwachtender. Het doel is een wedstrijd winnen en ik heb er vertrouwen in dat het gaat gebeuren. Als ik echt in orde ben, komt het wel. Die dag gaat er vast nog komen. Daar rijd ik voor.”