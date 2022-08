Wil Ajax niet vooral cashen met derde shirt? ‘Niks vreemds, heel logisch’

Dusan Tadic in het nieuwe shirt. Beeld AFC Ajax

Voor de Ajax-fanshop in de Johan Cruijff Arena stond meteen een lange rij, zodra het nieuwe, derde shirt van dit seizoen in de schappen hing. De eerste fans stonden woensdagochtend al om 07.00 uur in de rij. Het gouden tenue, een eerbetoon aan ‘de gouden Amsterdamse straatvoetbalgeneratie’, is een instant succes.

Vorig seizoen bracht Ajax ook al een derde shirt uit in één seizoen. Het Bob Marleyshirt, met three little birds op de drie Andreaskruisen, was destijds in mum van tijd uitverkocht. Drie verschillende shirts in één seizoen, allemaal 80 euro, soms 90 euro. Is Ajax commercieel gewoon slim bezig, of kun je het niet maken supporters in zo’n korte tijd zo op kosten te jagen?

“Alle grote clubs in de wereld doen drie shirts per seizoen,” zegt sportmarketeer Chris Woerts. “Het is niks vreemds en eigenlijk heel logisch. Adidas speelt in op de behoefte van de supporters en Ajax ook. En dat doen ze nu ook nog met een aansprekend thema: straatvoetballers. Uitstekend, niks mis mee.”

Thuisshirts zijn lastiger elk jaar opnieuw te verkopen, omdat ze uiterlijk vaak niet veel verschillen van het voorgaande jaar, op een detail of een ander kraagje na. Uitshirts veranderen wel bijna jaarlijks en die worden dan ook goed verkocht.

Nieuwe mogelijkheden

Woerts: “En dan zoeken ze naar nieuwe mogelijkheden en noemen ze dat het derde shirt. Vorig jaar was het Bob Marleyshirt zo snel uitverkocht, dus dachten ze: massa is kassa, laten we het ook dit jaar doen. Met een maatschappelijk thema proberen ze supporters te triggeren om het te kopen, maar allereerst is het een commercieel gedreven product.”

Volgens sportmarketeer Frank van den Wall Bake weet het marketingapparaat van Adidas precies of de markt rijp is voor een derde shirt. “Of misschien wel een vierde. Anders doen ze het niet. Twintig jaar geleden zag je Ajaxfans nog met TDK-shirt op de tribune zitten. Tegenwoordig hebben fans zoveel geld; ze willen gezien worden in het recentste shirt. Anders ben je een sukkel.”

En sportmarketeer Ruud van der Knaap van Triple Double: “De supporter denkt: hoe meer Ajax, hoe beter.”

Voor het ontwerp van het nieuwe shirt werkte Adidas samen met het Amsterdamse kledingmerk Daily Paper. “Die samenwerking vind ik slim,” zegt Hugo Gruijters, docent sportbusiness bij hogeschool Fontys. “Daily Paper is een erg populair merk onder jongeren en dat past het heel goed bij de identiteit van Ajax. Zeker met de link dat de basis van elke goede voetballer bij Ajax wordt gelegd op die pleintjes. Daarmee wordt hun identiteit nog meer versterkt.”

Gelimiteerd

Ajax en Adidas doen geen uitspraak over de oplages van de shirts. Woerts vermoedt dat de oplage van het straatvoetbalshirt enkele tienduizenden zal zijn. Woerts: “Ze proberen het natuurlijk zo gelimiteerd mogelijk te houden, zodat de vraag het aanbod overstijgt en je niet met restpartijen blijft zitten.”

Gruijters houdt het op tienduizend tot twintigduizend. Gruijters: “Misschien nog wel iets minder. Dit is echt een shirt voor een jongere doelgroep. Ik denk niet dat je een vijftigplusser in dit shirt zult zien. Dat geldt niet voor het Bob Marleyshirt. Dat heeft echt internationale allure.”

Van der Knaap: “Dat Bob Marleyshirt heeft Ajax vorig jaar twee tot drie miljoen euro extra aan merchandise opgeleverd. Daarom denk ik dat ze van dit shirt ook twintig-, dertigduizend stuks gaan drukken, minimaal. Er is absoluut behoefte aan bijzondere shirts, zeker als daar een verhaal achter zit. Het uitshirt, toen ze uit van Real Madrid wonnen in de Champions League, was ook niet aan te slepen.”