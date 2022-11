Wijndal hoopt dat enkelblessure meevalt, Schreuder tevreden over spel tegen Rangers

Owen Wijndal moet kort voor rust geblesseerd het veld verlaten. Beeld Robert Perry/ANP/EPA

“Het is dezelfde enkel als in het begin van dit seizoen, toen ik er best lang uit heb gelegen,” zei Wijndal bij RTL7. “Maar ik moet zeggen dat het nu niet zo erg voelt. We hebben er veel ijs op gedaan en ik hoop dat die zwelling snel weggaat. Woensdag maken we een scan en dan weet ik meer.”

Wijndal kreeg dinsdag eindelijk een kans in de basisformatie van Ajax. Schreuder gaf hem de voorkeur boven Daley Blind, die de hele wedstrijd op de bank bleef. “Daley is international en die speel je niet zomaar uit de basis,” zei Wijndal. “Maar ik denk dat ik het deze wedstrijd goed heb gedaan.”

De linksback was betrokken bij de eerste twee doelpunten van Ajax. “Deze blessure is zuur,” zei Wijndal, die kort voor rust geblesseerd van het veld ging. “Maar ik moet nu snel fit worden. Ik denk dat het wel goed komt.”

Schreuder tevreden

Trainer Alfred Schreuder was vooral tevreden over het spel van Ajax in de eerste helft. “We namen snel met 2-0 afstand. En ik denk dat we er nog wel meer hadden kunnen maken,” aldus Schreuder.

“We waren goed aan de bal in de eerste helft en we scoorden snel,” aldus de trainer over de openingstreffer van Steven Berghuis in de vierde minuut. “Wij kregen vertrouwen van die snelle goal en zij kregen wel een tik.”

Volgens Schreuder zegt de keuze om Devyne Rensch in te brengen voor de geblesseerde Wijndal in plaats van Blind niets over zijn basisopstelling voor het thuisduel van zondag met PSV, waarin de koppositie van de Eredivisie op het spel staat. “We stonden al met 2-0 voor en Rensch moet ook minuten maken,” zei Schreuder. “Het is fijn voor een trainer als hij veel keuze heeft.”

Schreuder kon leven met de derde plaats voor Ajax in de poule, die na de winterstop recht geeft op twee duels om een plaats in de achtste finales van de Europa League. “We hadden op meer gehoopt. Maar als ik eerlijk ben, staan we nu op een positie waar we wel horen te staan.”

