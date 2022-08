Wijnaldum lijkt WK te kunnen vergeten na scheenbeenbreuk op training AS Roma

Beeld ANP / EPA

De komende dagen zullen meerdere onderzoeken moeten uitwijzen hoelang Wijnaldum uit de roulatie is en of het WK in gevaar komt voor de Nederlander. Het wereldkampioenschap voetbal begint op 20 december. Dan speelt Oranje ook de eerste groepswedstrijd, tegen Senegal.

Wijnaldum wordt dit seizoen door Paris Saint-Germain, waar hij niet in de plannen voorkwam, verhuurd aan AS Roma. De club van trainer José Mourinho kan Wijnaldum voor een vastgesteld bedrag kopen van PSG. Speelt de middenvelder een bepaald aantal wedstrijden voor de Romeinen, dan verandert de koopoptie in een verplichting.

Wijnaldum hoopt bij AS Roma weer een selectie voor het Nederlands elftal af te dwingen. Bondscoach Louis van Gaal riep de middenvelder de afgelopen interlandperiode niet op voor Oranje.

In seguito a un trauma riportato durante la seduta odierna di allenamento, Wijnaldum è stato sottoposto in serata ad accertamenti clinici che hanno evidenziato la frattura della tibia destra.



Il calciatore sarà sottoposto a ulteriori controlli nei prossimi giorni.



FORZA GINI! pic.twitter.com/WN3na94aRx — AS Roma (@OfficialASRoma) 21 augustus 2022

