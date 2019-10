Wijnaldum: ‘Er zit nog zoveel rek in deze ploeg’

Georginio Wijnaldum over zijn 1-0: ‘Het is een kwestie van op het juiste moment met een loop­actie voor het doel komen.’ Beeld AFP

Was die pegel van afstand in de ­bovenhoek de mooiste goal uit zijn carrière? In de catacomben van het stadion in Minsk denkt Georginio Wijnaldum heel even na. “Hij is mooi, maar niet mijn mooiste,” zegt hij dan. “De mooiste blijft toch een doelpunt dat ik ooit voor Feyenoord maakte ­tegen Heracles.”

Wat hij dacht op het moment van uithalen? “Ik dacht alleen: ga er alsjeblieft in. Het was een beetje een Memphisgoal, die knalt ze vaker zo binnen.” Wijnaldum straalt. Natuurlijk straalt hij. Want hij weet ook hoe het twee jaar geleden in deze week was. Toen stond hij als een gebroken man bij de media na een kwalificatiewedstrijd in Wit-Rusland. Ook toen won Oranje weliswaar, met 3-1, maar op dezelfde avond stelde concurrent Zweden zijn WK-deelname veilig door met 8-0 van Luxemburg te winnen.

Héél lekker

“Het heeft pijn gedaan, dat WK ­missen en ook al het EK daarvoor,” zegt Wijnaldum. “Als ik in die zomers op vakantie was, schoot het steeds door mijn hoofd: je had erbij moeten zijn. Daarom is dit héél lekker. ­Natuurlijk zijn we nog niet helemaal zeker, maar vanavond is wel een grote stap gezet.”

Zijn twee goals vanavond brengen zijn totaal op vijftien in Oranje. Liefst negen daarvan maakte hij vanaf de zestigste minuut en drie vielen zelfs in de blessuretijd. Hij is de marathonman van het elftal. Als iedereen op apegapen ligt zet hij juist nog een keer aan, maar nu maakte hij dus twee vroege goals.

Zo uitgebreid en zo beeldend als Wijnaldum praat over de 2-0, zo kort en bijna klinisch reageert hij op zijn eerste treffer. “Dat was routine, in de zin dat ik al aardig wat ballen zo heb binnen gekopt. Het is een kwestie van op het juiste moment met een loop­actie voor het doel komen.”

Geen kritiek

Veel van de Oranjespelers die na afloop van de wedstrijd passeren, vinden het geen avond voor kritiek. Hooguit zeggen ze dat ‘de tweede helft natuurlijk niet goed was’. En dat ‘het laat zien dat het altijd nog ­beter kan.’

Wijnaldum wil er wel iets meer over kwijt. “Het is niet dat ik me echt zorgen maakte in de tweede helft, maar ik vond het wel jammer dat de gemakzucht erin sloop, want dat was het volgens mij. Het is iets waar we van moeten leren, want op een EK kun je zo’n verval dus niet hebben tegen sterke landen. Die straffen het genadeloos af.”

Maar goed, dat is iets voor later. Eerst vooral genieten van het EK-ticket dat bijna binnen is. “In het grotere plaatje was dit de vijfde overwinning in zes kwalificatiewedstrijden. Dat is ­gewoon goed, zeker als je ziet waar we met Oranje vandaan komen. Er zit nog zoveel rek in deze ploeg. En daarom móéten we er ook bij zijn op het EK.”

Uit eigen ervaring weet hij hoe het werkt. “Een toernooi meemaken helpt heel erg in je ontwikkeling. Van 2014 weet ik al hoe mooi een WK kan zijn. Toen groeiden we in het toernooi; dat moeten we straks weer hebben. Maar: eerst ons definitief plaatsen. Er zijn al veel rare dingen gebeurd in het voetbal. Geconcentreerd blijven in Noord-Ierland, dan komt het goed.”