Wielrenster Van Vleuten oppermachtig in Luik

De 36-jarige wielrenster van Mitchelton-Scott kwam solo aan in Luik en had een ruime voorsprong op haar achtervolgers. Floortje Mackaij werd op 1.39 tweede, voor Demi Vollering.



Van Vleuten ontsnapte bij de Côte de la Redoute en bouwde al snel een ruime marge op. Ondanks pogingen van achtervolgers liep de Nederlandse alleen maar verder uit.

Voor Van Vleuten is het de tweede zege van dit voorjaar. Ze won eerder Strade Bianche en eindigde als tweede in de Ronde van Vlaanderen, de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl.



Gesink valt

Robert Gesink is bij de mannen hard ten val gekomen en uitgevallen. De wielrenner van Jumbo-Visma kwam ten val in een afdaling en is naar het ziekenhuis gebracht.

Het is nog niet bekend welke verwondingen de 32-jarige wielrenner uit Varsseveld heeft opgelopen.