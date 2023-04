Wielrenner Ide Schelling (25) doet het op zíjn manier: ‘Zo serieus leven gaat voor mij niet werken’

Ide Schelling won onlangs de tweede etappe van de Ronde van Baskenland. Beeld EPA/Jesus Diges/ANP

Natuurlijk staan ze zondag weer op de Cauberg, de vriendengroep van Ide Schelling uit Den Haag. Ze gaan niet als een gek door Zuid-Limburg crossen om de renners zo vaak mogelijk te zien. Nee, gewoon lekker met een biertje op de Cauberg. Schelling vindt het mooi. “Die jongens weten niet zo veel van wielrennen. Ik moet ze altijd alles uitleggen, haha. Of eigenlijk ook weer niet, want zo vaak gaat het niet over de koers als ik met hen samen ben. Een minuutje of tien en dan weer lekker over andere dingen lullen. Dat bevalt me wel.”

Vermoedelijk meer dan voor de doorsnee wielerprof is er voor Schelling namelijk meer dan de fiets in het leven. Begrijp hem niet verkeerd: ook hij is ultraprofessioneel met zijn sport bezig. Anders hou je het simpelweg niet vol op dat niveau. Maar, zegt Schelling een paar dagen voor de Amstel Gold Race, hij wil ook vooral dat wielrennen niet het enige in zijn leven is. Het extreme kluizenaarsbestaan is niks voor hem. “Ik woon nog in Den Haag en daar ga ik nooit weg. Twee jaar geleden heb ik een klein, knus en gezellig appartementje gekocht in het Spaanse Girona. Daar ben ik in de winter wel te vinden. Mijn vriendin Hanna is eventmanager op het strand van Scheveningen. In de winter kunnen we dan samen naar Spanje. Maar mijn leven in Den Haag opgeven? Nee.”

Het past in de manier waarop Schelling zijn sport beleeft. Toegewijd, maar altijd met plezier als basis van presteren. “Drie of vier keer per jaar op hoogtestage. Heel je thuisleven opgeven en ergens anders gaan wonen. Elke dag je eten afwegen. Niets anders doen dan fietsen en rusten. Dat past niet bij mij. Zo’n leven zou ik nog geen twee maanden volhouden. Zó serieus leven gaat voor mij niet werken. Als ik niet lekker in mijn vel zit, komen de resultaten echt niet. Ik bewijs dat het ook anders kan.”

Een jaar lang kwakkelen

Schelling, standaard koersend zonder zonnebril, kwam bijna twee jaar geleden bij het grote publiek in beeld toen hij een paar dagen in de magische bolletjestrui reed in de Tour de France. Vorige week won hij zijn eerste World Tourwedstrijd met een etappezege in de Ronde van het Baskenland. Kortom, hij is er weer. Na een waardeloos 2022. Aan het begin van het jaar kreeg hij corona en daarna was het een jaar kwakkelen. Steeds als hij even goed had kunnen trainen, kwam het volgende: een griep, een heftige verkoudheid. Hij ging door de mangel bij de artsen, maar een exacte oorzaak werd niet gevonden. Wel werden poliepen in zijn neus verkleind, al was dat niet de hoofdoorzaak van de ellende. Een langere periode van rust heeft zijn lijf goed gedaan. “Als je ineens niet langer dan twee uur kunt fietsen, denk je: what the fuck is er mis met mijn lichaam? Dan kom je niet heel blij thuis natuurlijk.”

Maar als een zielig hoopje mens naar zijn fiets turen? Vergeet het. Komen we weer uit bij zijn levensinstelling. “Ook op dat vlak ben ik misschien geen typische wielrenner. Qua fietsen was 2022 helemaal niets, maar ik heb wel veel leuke dingen gedaan. Drieënhalve maand thuis in de zomer, dat was ik niet meer gewend. Lekker met vrienden afspreken, weekendjes weg. Ik heb me wel vermaakt hoor.”

Thuis heeft Schelling een medaille liggen van de Amstel Gold Race. Die kreeg hij twee jaar geleden toen hij werd uitgeroepen tot de meest strijdlustige renner van die editie. Ook toen bespeelde hij het publiek. Beetje dollen, af en toe een gekke bek. Precies zoals dat bij hem past als Schelling op de fiets stapt. Ook toen stonden zijn vrienden langs het parkoers.

Toch is zijn benadering voor de grootste wedstrijd van Nederland dit jaar anders. “Ik hoop wel echt voor een goed resultaat te gaan. Ik ga er niet meer naartoe om, zoals vorig jaar, in de vroege vlucht te gaan. In deze vorm denk ik wel echt de finale te kunnen rijden. Sergio Higuita start als kopman, maar ik wil dus zeker een rol spelen.”

Tour of Vuelta

Zijn contract bij de Duitse ploeg Bora-Hansgrohe loopt na dit wielerseizoen af. Onderhandelingen over een nieuw contract vinden na de heuvelklassiekers plaats. “Ik heb het hartstikke naar mijn zin bij de ploeg. Ik ben blij met de vrijheid die ze me geven en ik werk fijn samen met mijn trainer Hendrik Werner. Dus ik zie eigenlijk helemaal geen reden om hier te vertrekken.”

Na de Amstel Gold Race volgen voor Schelling de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Daarna is het programma nog wat ongewis. Hij staat op een lijst van zestien renners die in aanmerking komen voor de Tour. Zo niet, dan wordt het de Vuelta. “De Tour is natuurlijk wel iets bijzonders. Daar heb ik ook mooie herinneringen aan.”

In de bolletjestrui dus. Altijd met een glimlach op zijn fiets. Ook als hij moet lossen. Vorige week in het Baskenland draaide hij zijn wattagemeter nog van zijn fiets om hem in de camera te laten zien. De tong uit zijn mond om te tonen dat hij kapot ging. Een beetje show maken. Hoe zijn collega’s daarnaar kijken? “Ik zou eerder zeggen negatief dan positief. Veel jongens denken snel: doe maar gewoon normaal, dat is wel gek genoeg. Zo zijn de meeste gasten in het wielerpeloton. Ik doe lekker mijn ding. Als ik me daar goed bij voel, moet ik dat ook niet veranderen.”