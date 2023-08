Wielrenner Groves wint sprint in Ronde van Spanje

Groves ging in de laatste meters de Colombiaan Sebastian Molano van UAE Team Emirates voorbij. De Belg Edward Theuns (Lidl-Trek) werd derde. De snelle Nederlander Marijn van den Berg van EF Education-EasyPost ging in een van de laatste bochten onderuit. Naam- en ploeggenoot Julius van den Berg was de eerste Nederlander op de 21ste plaats.

Groves was blij dat zijn ploeg werd beloond voor het harde werk. “We zaten er altijd als we er moesten zitten en dat betaalt zich uit met de zege,” zei de 24-jarige sprinter. “Wij en DSM waren de enige ploegen die controleerden,” wist Groves. “We gebruikten twee renners om de vlucht onder controle te houden. Dat vroeg veel energie, maar mijn ploeg was fantastisch. Superagressief.”

Massasprint

Na de door Evenepoel gewonnen bergrit van maandag stond er een dag later een eenvoudige etappe op het programma. Het parcours liep grotendeels in dalende lijn van Andorra La Vella naar Tarragona, waar op voorhand een massasprint werd verwacht. De sprintersploegen gaven ook meteen de eerste vluchtpoging van de Argentijn Eduardo Sepúlveda en de Spanjaarden Ander Okamika en David González groen licht.

Sepúlveda zat een dag eerder eveneens in de kopgroep en had genoeg punten verzameld om op de tweede plaats van het bergklassement achter Evenepoel uit te komen. Getooid in de bergtrui, aangezien Evenepoel al rood droeg, kwam de renner van Lotto-Dstny dinsdag als eerste boven op de enige twee bergjes en nam hij het tricot ook officieel over.

Met nog ruim 15 kilometer te gaan zat het avontuur van Sepúlveda, Okamika en González erop en konden de voorbereidingen voor de sprint beginnen. Op 4 kilometer van de streep werd het peloton opgeschrikt door een val, waarbij onder anderen Cofidissprinter Bryan Coquard betrokken was. Een tweede val op 400 meter kostte Van den Berg een mogelijke goede uitslag.

Eerder op de dag verijdelde de Spaanse politie een sabotageactie op de route van de Vuelta. De politie hield vier mensen aan die van plan waren olie op de weg te gooien. Het zou gaan om aanhangers van een extreemlinkse Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging, die tegen de doortocht van de Vuelta door de regio is.