Wielrenner Bauke Mollema: ‘Ik wil hem nu extra graag rijden’

Bauke Mollema vorig jaar, op weg naar winst in Como. Beeld Cor Vos

Terwijl veel van zijn concurrenten in de Tour de France elkaar deze week in het Criterium du Dauphiné bestrijden, zat Bauke Mollema in alle rust in het Franse skidorp Isola 2000. Rusten, op hoogte slapen, trainingen afwerken, maar vooral ‘een stukje extra focus’ pakken. Want hoewel de Tour zijn belangrijkste seizoensdoel is, heeft hij de Ronde van Lombardije óók met rood omcirkeld.

Vorig seizoen boekte hij indrukwekkend zijn eerste zege in de klassieker. De mooiste zege uit zijn carrière. “Ik heb er heel veel voldoening uit gehaald dat ik een monument achter mijn naam heb staan,” zegt Mollema.

Veel trots

“Ik kijk er nog steeds met heel veel trots op terug en heb veel vaker aan deze overwinning teruggedacht dan aan andere. Laatst zat ik nog eens de beelden te bekijken, om mijn geheugen op te frissen met betrekking tot het parkoers. Het gaf een kick om het weer terug te zien.”

“Ik reed Lombardije sowieso al bijna elk jaar. Het is de koers die ik in mijn carrière het vaakst gereden heb. Dit jaar wil ik hem extra graag rijden, omdat ik als titelverdediger start. Het is dan ook een belangrijk doel voor mij. De Tour blijft het allerbelangrijkste, maar daar denk ik nu niet aan. Ik zie Lombardije ook niet als een voorbereidingswedstrijd voor de Tour. Ik heb de Route d’Occitanie en de Tour de l’Ain gereden als voorbereiding op Lombardije. Ik wil er nu staan.”

Andere wedstrijdbeelden

Het blijft een gekke situatie. Een klassementsrenner die wil pieken in juli moet puzzelen om óók goed te zijn in ‘de koers van de vallende bladeren’. Door de herinrichting van het wielerseizoen veranderde alles en is het herfstmonument naar voren gehaald en een zomerklassieker geworden. Dat zorgt zaterdag, met een voorspelde temperatuur van ruim dertig graden, ongetwijfeld voor een andere wedstrijdbeelden.

“Maar ik ben er heel erg blij mee dat het zo is. In de eerste versie van de nieuwe kalender zou Lombardije eind oktober zijn geweest, tegelijkertijd met de Vuelta. Dan had ik niet kunnen rijden, want ik start ook in de Vuelta.”

Maar die is van latere zorg. Zaterdag wil Mollema zijn titel prolongeren. “Het is lastig in te schatten hoe groot de kans is dat ik weer win. De meesten van mijn concurrenten hebben de afgelopen weken andere koersen gereden dan ik. En ik heb geen andere Italiaanse klassiekers gereden waarin ik de anderen in de gaten heb kunnen houden. Dat maakt het nu wat onzekerder. Ik denk dat er met Remco Evenepoel, Jakob Fuglsang, Rafal Majka, Maximilian Schachmann en nog wat Italianen veel kanshebbers zijn. Maar ik wil gewoon heel diep gaan en dan zien we wel of ik m’n titel kan verdedigen. Ik heb ook een beetje geluk nodig om weg te kunnen raken.”

En vanaf morgen gaat de focus alsnog op de Tour. “In de komende twee weken hoef ik alleen nog maar de puntjes op de i te zetten.”