Wielercommentator Roxane Knetemann over de Amsterdam Marathon: ‘Ik klap erin en strompel over de finish’

Roxane Knetemann is dit jaar meer dan ooit op de televisie te zien en te horen, maar de oud-wielrenster heeft ook fanatiek getraind voor de Amsterdam Marathon van zondag. Dat pakt soms verkeerd uit. ‘Ik wil heel veel en altijd meer, maar daardoor loop ik ook vaak tegen een muur op.’

De wekker ging vorige maand een paar keer om drie uur ’s nachts bij Roxane Knetemann om voor de NOS co-commentaar te geven bij het WK wielrennen in het Australische Wollongong. Bij terugkomst, uren later, stond er een drie uur lange duurloop op haar schema. Rustig beginnen, had haar coach nog zo gezegd. Niet gedaan, natuurlijk. Knetemann klapte er op z’n Knetemanns vol in.

Zelfde verhaal eerder in de zomer bij een 10 kilometerwedstrijd in Terwispel, het dorp in Friesland waar ze woont met haar vriend, oud-baanwielrenner Wim Stroetinga. De nacht ervoor was ze teruggekomen na vier uitputtende weken Tour de France als commentator, analist en gast van De Avondetappe. Ja, ze was moe, maar ze kende ook elk steentje van het parkoers. Toch weer die grootheidswaan. “Ik voelde mij als mijn jonge ik.” Het resultaat: halverwege niet eens meer weten ze hoe nog thuis moest komen. Uiteindelijk kwam ze zwalkend over de finish.

In 2019 stopte Knetemann (35) met wielrennen, en zondag maakt ze haar debuut op de marathon. Nu ze zich op het hardlopen heeft gestort – niet met een topsportgedachte, maar wel fanatiek – komen al haar sterke karaktertrekken ook in deze sport naar boven. Ze schakelde de hulp van voormalig marathontopper Michel Butter in. Voor houvast qua schema’s, maar zeker ook om haar te temperen. Haar leven werd er namelijk niet bepaald rustiger op.

Meer en meer groeit ze uit als mediapersoonlijkheid, met naast haar werk rond het wielrennen bij de NOS ook steeds vaker optredens bij VI Inside. Eerst aan de bar en onlangs ook aan tafel, als vlotte babbelaar met een open vizier, naast de vaste krachten Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen.

Temperen dus. Niet te vaak te veel doen. “Ik ken mezelf. Het kan zo snel doorslaan. Dat is mijn kracht, maar kan mij ook heel erg belemmeren. Ik ben iemand die er eigenlijk elke dag volle bak voor wil gaan. Elke dag kapot thuiskomen, dat vind ik een soort van lekker. Dat is natuurlijk niet de manier waarop ik beter word. Dat weet ik, maar toch gebeurt het als ik niet oppas.”

En waarom gebeurt het?

“Ik zoek altijd het moment op dat ik het écht voel. Dat brengt mij veel, maar werpt mij soms ook terug. Het is bij mij altijd alles of niets – ook buiten de sport.”

Hoe vaak ben je in jouw leven al tegen de muur opgelopen?

“Ontzettend vaak. Ik denk altijd dat ik alles wel kan. Dat ik het moet doen, en daarbij vooral geen hulp moet vragen.”

“Dat merkte ik nu ook weer. Als ik beter wil hardlopen, moet ik vooral héél hard trainen. Dan ga ik absoluut niet zeggen dat ik minder moet werken. En tegen mijn trainer ga ik absoluut niet zeggen dat ik eigenlijk een beetje moe ben. Want, hey, ík wil het toch? Ík wil toch harder en beter? En dan komt er op een gegeven moment altijd een punt dat dat helemaal niet meer gaat. Gelukkig herstel ik altijd snel, maar die muur komt altijd een keer. En die is nooit minder hard.”

Dat moet wat geweest zijn, dit jaar, met het toenemende werk in de mediawereld.

“Ja, het is inderdaad veel meer geworden. Toen ik aan de voorbereiding voor deze marathon begon, wist ik nog niet hoe het mediaverhaal rond mij zou gaan lopen. Daar rol ik ook maar een beetje in. Het is een periode heel druk geweest, maar ik dacht ook: volgens mij vind ik dit bij een 9-tot-5-baan nog veel knapper. Maar in de maand van de Tour was ik eigenlijk niet uitgerust genoeg om mijn trainingen te doen, al zei ik eerst dat ik het allemaal wel kon. Ik heb van die maand wel veel geleerd: dat ik er uiteindelijk eerlijk over communiceerde, ging mij verder helpen.”

Heb je de ambitie om nog meer voor televisie te doen?

“Ja, die heb ik wel. Het belangrijkste is voor mij wat ik nu doe voor de NOS. Met sport bezig zijn, vind ik echt wel een van de leukste dingen, maar het blijft seizoenswerk. En op het moment dat ik het commentaar bij de vrouwenwedstrijden doe, is het ‘maar’ een aantal dagen.”

Moeten ze jou niet ook gewoon vragen voor het verslaan van de klassiekers en de grote rondes bij de mannen?

“Nou, moeten… Dat is aan de mannen bij de NOS.”

Het zou wel verfrissend zijn.

“Kijk, ik weet wat ik kan en doe bij de vrouwen. Ik weet niet of ik datzelfde kan doen bij de mannen. Een van mijn grootste krachten is dat ik ze zo snel kan herkennen. Maar ik heb dit jaar bij de mannen wel een aantal analyses gedaan, tijdens de Tour bij de finish gestaan. Dat is een ontzettende kans, want de NOS heeft dat nog nooit gedaan. Ik denk ook niet dat ik het niet kan, alleen ik denk wel dat het een stap uit de NOS-comfortzone is als ze dat gaan doen.”

“Ik weet niet of het daar nu al de tijd voor is, maar ik zou het wel willen. Maar ik wil het niet doen omdát ik een vrouw ben. Dat zijn van die onzekere stemmetjes in je hoofd die zeg maar naar boven komen. Dat komt ook naar boven omdat ik natuurlijk eigenlijk onwijs onzeker ben.”

Jij, onzeker?

“Veel mensen zullen mij zien en vast denken: ja hoor… Ik wil altijd veel. En meer. En ik wil het ook echt. Maar er zijn wel altijd stemmen die mij proberen terug te trekken. Van die stemmen die zeggen: straks ziet iedereen dat je het helemaal niet kan.”

In de sport dus ook?

“Ik had het vroeger bij de jeugd met fietsen al. Zo zenuwachtig van tevoren. Bij elke wedstrijd wilde ik alleen maar huilen. Op een gegeven moment groei je daar gelukkig overheen, maar nog steeds vind ik het vervelend als mensen bij de atletiekclub zeggen dat het zo goed gaat. Dan denk ik: straks gaat het alsnog mis.”

“Nu bij het hardlopen kan ik het beter relativeren. Je wordt ouder en het is minder belangrijk dan het wielrennen in mijn tijd als prof. Maar de nervositeit, onzekerheid, of ik het ga halen, is er altijd. Laatst ging ik met de trein naar een wedstrijd, de Dam tot Damloop, en dacht ik echt: wat ga ik daar doen? Het begon al ’s ochtends. Kon ik ineens niet meer eten. Toen keek ik wel in de spiegel van: waar slaat dit op?”

En toen ze zich de week na de nachtelijke uren commentaar geven verre van fit voelde, lag ze eerst lang in bed te woelen, wikken en wegen voor ze een mail naar Butter stuurde om te vertellen dat ze het loopje van die dag over zou slaan. Ze had roofbouw gepleegd, was tegen de welbekende muur gebotst. “Maar ik dacht: als Michel maar niet denkt dat ik lui ben, of zeur, of nu al zenuwachtig ben voor de marathon.” Vrijwel meteen volgde de reactie van de coach. Prima, verstandige keus. Knetemann, grijnzend: “En toen dacht ik dus weer: ja, dat zegt hij natuurlijk alleen om mij een goed gevoel te geven.”

Morgen staat ze aan de start om voor het eerst in haar leven 42 kilometer en 195 meter te lopen. Alhoewel Knetemann zo min mogelijk met de eindtijd is bezig geweest, hoopt ze na 3 uur 15 minuten bij de finish in het Olympisch Stadion te zijn, na alle trainingen met vaak hond Bliksem als gezelschap. Vader Gerrie (wereldkampioen wielrennen in 1978) in en moeder Gré liepen al marathons, samen in Honolulu bijvoorbeeld, en haar moeder ook ongetraind die van New York, waar Gerrie al eens de marathon zij aan zij liep met koning Willem-Alexander, die toen nog kroonprins was.

Ze leeft ernaartoe zoals de voorbije maanden, met een bijzondere mix van grootheidswaan en onzekerheid. “De marathon is voor mij nog een mysterie. Ik hoop hem goed in te delen en goed te kunnen finishen. Tegelijkertijd zegt mijn natuur: ik klap erin en ik kom strompelend binnen.”