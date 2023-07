Wieke Kaptein (17) leeft met de Oranje Leeuwinnen haar WK-droom: ‘Wow, nu gaat het echt beginnen’

Wieke Kaptein in Sydney. Beeld Getty Images

“Nee, ik heb het zelf niet gehoord,” zegt Wieke Kaptein lachend als ze met teksten van bondscoach Andries Jonker wordt geconfronteerd. Hij had gezegd dat hij een glimlach op zijn gezicht krijgt wanneer hij de jonge middenvelder van FC Twente aan het werk ziet. “Mijn broers maakten er grapjes over,” aldus Kaptein, die als jongste Nederlandse ooit in een WK-selectie speelt. “Het is een heel grote eer, heel bijzonder.”

Familie en vrienden vertelden Kaptein steeds dat het goed zou komen toen ze bij FC Twente rap uitgroeide tot sterkhouder op het middenveld. Toch gierden de zenuwen door haar lichaam voordat de definitieve selectie bekend werd. Ook omdat ze ziek was toen de Oranje Leeuwinnen aan de WK-voorbereiding in Zeist begonnen. “Het waren héél spannende weken. Mijn ouders zeiden al: geniet er elke dag van. Dat heb ik gedaan. Je traint echt op wereldniveau en alle meiden trainden zó goed, dus ik was wel zenuwachtig. Maar er werd steeds gezegd: lekker je ding doen, doe hetzelfde als bij FC Twente. Dat heb ik gedaan.”

Geen twijfel

Bondscoach Jonker had geen enkele twijfel over het selecteren van de jongeling. “We zijn voorzichtig met haar, soms mag ze even niet meetrainen en moet ze haar rust pakken, maar ze hoort gewoon bij de beste middenvelders van ons land. Ik heb in mijn carrière het geluk dat ik veel spelers tegenkom die op jonge leeftijd al heel stabiel zijn en elke dag laten zien dat ze goed kunnen voetballen. Zij lijkt in die bijzondere categorie te horen. Ik kijk naar kwaliteit, niet naar leeftijd. Zij hoort op het WK thuis.”

En dus gaat Kaptein naar Nieuw-Zeeland. Een fraai nieuw hoofdstuk in haar prille carrière, nadat ze op 15-jarige leeftijd debuteerde voor FC Twente en afgelopen april voor Oranje tegen Polen, toen ze inviel voor Lieke Martens.

“Alles is zo bijzonder. Ook de tijd in Sydney was echt supervet. Toen ik in het vliegtuig stapte, dacht ik ook: wow, nu gaat het écht beginnen. Weinig mensen maken dit mee.” Kaptein kijkt normaal gesproken de eindtoernooien van Oranje traditiegetrouw thuis, samen met haar familie. “Op de bank, met allemaal oranje vlaggetjes.”

Idolen en teamgenoten

Het is niet lang geleden dat Kaptein nog thuis zat te juichen. Bij de Europese titel van Oranje was ze elf, vier jaar geleden tijdens de WK-finale tegen de Verenigde Staten dertien. Nu staat zelf op het WK, mét die speelsters die ze zo bewonderde. “Jackie Groenen, Jill Roord, Daniëlle van de Donk: zij waren mijn idolen. Maar nu zie ik ze gewoon als teamgenoten. Ze zijn ook heel gezellig. Ze behandelen me ook niet alsof ik zeventien ben, dus ik kan lekker mezelf zijn en iedereen coachen,” zegt Kaptein, die haar ogen en oren openhoudt tijdens de trainingen. “Ik let heel veel op wat zij doen. Ik ben vooral hetzelfde type speler als Daniëlle dus zij geeft mij heel veel tips. Superfijn.”

Middenvelder Groenen vindt de ontwikkeling van Kaptein bewonderenswaardig. “Ze doet het ontzettend goed, is nuchter, ligt goed in de groep, laat het zien op het veld en is gewoon een heel leuke meid. Ik zie haar elke dag verder groeien dus ik vind het ontzettend leuk dat ze meegaat. Ze is gewoon een groot talent.”

Dat Kaptein een mooie toekomst tegemoet gaat, dat is helder. Maar Jonker neemt haar niet alleen mee om alvast WK-ervaring te laten opdoen: “We zijn geen opleidingselftal, we zijn een prestatie-elftal. Je moet het aankunnen en wij denken dat ze dat kan.”

Wereldtop

Het jonge talent wil vooral spelen. “Daar ben je voetbalster voor. Je hebt de droom om op het WK te spelen. Maar aan de andere kant moet je ook realistisch zijn: het is mijn eerste eindtoernooi en de andere middenvelders behoren tot de wereldtop. Als ik erin moet, ga ik het team helpen en anders ga ik juichen vanaf de bank en al mijn energie geven om anderen te motiveren. We zijn een team en willen elkaar beter maken. Het is niet zo dat de wissels de basisspeelsters gaan afkraken. Ik denk dat we daardoor heel ver kunnen komen, zeker als je ook nog zo goed voetbalt als wij.”

En de familie Kaptein? Die zit traditiegetrouw met de oranje vlaggetjes voor de buis. “Ik vind het wel fijn. Het voelt lekker dat zij veilig thuis zijn en ik mijn ding kan doen. Maar stel dat we de halve finale halen, dan komen ze misschien wel. Dat zou geweldig zijn. Het lijkt me ook zó vet om een EK of WK te winnen. Dat voelt echt als een droom.”