Wie was volgens Branie de beste Ajacied van de eerste seizoenshelft?

Presentator Menno Pot, Paroolverslaggever Dick Sintenie, ‘Showtime’-redacteur Thijs Zwagerman én meesteranalist Sam Planting maken de balans op van een eerste seizoenshelft waarin we vaak een spetterend Ajax zagen, maar ook een Ajax dat te vaak punten verloor en zo het winterkampioenschap aan PSV moest laten.

Branie blikt om te beginnen even terug op kalenderjaar 2021 als geheel, een jaar vol sportieve hoogtepunten: de ‘dubbel’ van 2021, gevolgd door een reeks historische prestaties in de groepsfase van de Champions League.

Maar dieptepunten waren er ook, denk aan de onverkwikkelijke dopingaffaire rond André Onana en het feit dat ook dit jaar de meeste wedstrijden in lege stadions moesten worden afgewerkt. Wat was hét 2021-dieptepunt volgens ‘Team Branie’? En: welke jeugdspelers kunnen in 2022 de oversteek van Toekomst naar Arena maken?

Winterrapport

Tot slot geeft Branie de spelers van Ajax hun winterrapport mee. Dick, Thijs, Sam en Menno maakten ieder hun top 3 van beste Ajacieden en delen rapportcijfers uit aan alle spelers, met als uitkomst – jawel – de officiële Branie Top 3 van beste Ajacieden uit de eerste seizoenshelft. Een tipje van de sluier? Vooruit: Sébastien Haller staat op de derde plaats.

Ajax verricht de aftrap van een nieuwe kalenderjaar op 16 januari in Utrecht. Op maandag 17 januari begint ook voor Branie de tweede seizoenshelft.

Branie is een podcast van Het Parool en Ajax Showtime, gepresenteerd door Menno Pot. Iedere maandag om 12.00 uur is er een nieuwe aflevering. Te beluisteren via iTunes, Spotify en alle bekende podcastkanalen.

