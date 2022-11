Wie waren de beste Amsterdamse sporters van 2022?

Sportvrouw

Felice Albers. Beeld ANP / ANP

Felice Albers

De 22-jarige hockeysters beleefde een superjaar. Albers won met de Amsterdamse dames van AH&BC de Euro Hockey League en twee maanden later het WK hockey met een beslissende treffer in de finale. Daarna werd Albers uitgeroepen tot beste speelster ter wereld door de internationale hockeyfederatie.

e Beeld ANP / EPA

Karolijn Florijn

De roeister is niet alleen lid van de Amsterdamse vereniging Nereus, ze behaalde unieke resultaten in 2022. Als eerste Nederlandse roeide ze naar zowel goud op het EK als het WK roeien in de skiff.

Beeld REUTERS

Kira Toussaint

Geen Nederlander zwemt een betere rugslag dan Kira Toussaint, die het afgelopen jaar besloot weer in de Verenigde Staten te trainen. Tijdens het EK zwemmen ze naar een bronzen medaille op de 100 meter rugslag. Ze sloot de EK af met een gouden medaille op de 4x100 meter wisselslag estafette gemengd.

Sportman

Beeld REUTERS

Arno Kamminga

Wat voor Toussaint geldt op de rugslag, geldt voor Kamminga op de schoolslag. De 27-jarige zwemmer behaalde in dit jaar bij de WK langebaan een zilveren en een bronzen medaille op de 100 meter en op de 4x100 meter gemengde estafette. Op de EK langebaan veroverde hij goud op de 4x100 meter wisselslag gemengd.

Beeld ANP / EPA

Melvin Twellaar

Nog zo'n man die een nieuwe standaard zette. Dit jaar stapte hij over naar de skiff om vervolgens meteen zilver op het WK te pakken. Er was zelfs goud op het EK. Vooral de prestatie op het WK deed velen verbazen, Twellaar was de tweede Nederlander ooit die dit presteerde.

Beeld ANP

Jurriën Timber

Timber heeft op zijn 21ste alles al meegemaakt bij Ajax. Hij maakt deel uit van de WK-selectie van Louis van Gaal en werd vorig jaar al uitgeroepen tot het grootste talent van Amsterdam. Met Ajax werd hij landskampioen en haalde hij een plek bij de laatste zestien clubs van Europa in de Champions League.

Sportploeg

AH&BC

De Amsterdamse hockeysters hebben het grootste Europese toernooi gewonnen. In de finale tegen Den Bosch moesten schoot-outs de beslissing geven. Het was de eerste keer dat de Amsterdammers dit toernooi winnend afsloten.

Roos de Jong en Laila Youssifou. Beeld REUTERS

Dames dubbel

Onvermoeibaar en onverstoorbaar. De Amsterdamse Roos de Jong en Laila Youssifou roeiden in de dubbeltwee zowel op het EK als op het WK naar een zilveren medaille. Op beide toernooien waren ze ook onderdeel van de Vrouwen Acht die nog eens brons en zilver grepen.

Ajax

Het seizoen van 2021/2022 was het laatste seizoen onder leiding van Erik ten Hag. Opnieuw wist hij met Ajax de landstitel te grijpen, voor de 36ste keer in de clubgeschiedenis.

Coach



Eelco Meenhorst

De Amsterdamse bondscoach behaalde waanzinnige resultaten met het Nederlandse roeiteam. Na een moeizame periode was was eindverantwoordelijk voor historisch roeisucces. Onder zijn leiding behaalde zijn equipe, in totaal negen EK- en tien WK-medailles.

Guido Bonsen

Bonsen is een veelgeprezen coach door zijn inzet bij Team Para Atletiek, een groep enthousiaste atleten die dagelijks in het Olympisch Stadion vertoeven. Fleur Jong verbrak haar wereldrecord op de 100 meter sprint en werd Nederlands kampioen verspringen bij het ‘reguliere’ NK. Daarnaast begeleidde Bonsen de valide atleet Elvis Afrifa naar de EK en WK 4x100 meter estafetteploeg.

Mark Faber. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Mark Faber

De bondscoach van het Nederlandse zwemteam, met onder anderen Arno Kamminga. Faber begeleidde de Amsterdamse zwemmers van TeamNL naar elf EK en vier WK medailles. Hij geldt al jaren als een instituut op zwemgebied.

Talent

Imani De Jong. Beeld ANP / AFP

Imani de Jong

Op 21-jarige leeftijd breekt De Jong definitief door. De Jong opende de 4x200M vrije slag estafette op de EK, waar Nederland als outsider de gouden medaille won.

Femke Paulis

Net als De Jong is ook Paulus 21 jaar oud. Als lid van het Amsterdamse Nereus knalde ze op het WK-onder 23 in d dubbel vier naar het goud. De favoriete Roemenen konden alleen maar toekijken.

Kenneth Taylor

Taylor speelt al twaalf jaar bij Ajax en is voorlopig niet van plan om te vertrekken. Het afgelopen jaar brak hij definitief door en maakte zijn debuut in het Nederlands elftal. Bij Ajax is hij een vaste waarde, het moet nog blijken of dat op het WK bij Oranje ook zo zal zijn.

