Wie waren de beste Amsterdamse sporters van 2021?

Sportvrouw

Fleur Jong in actie tijdens de Paralympische Spelen in Tokio. Beeld AFP PHOTO/Olympic Information Services

Fleur Jong

Fleur Jong (25) verloor haar beide onderbenen aan een bacterie, maar dat weerhield haar er niet van om zich te specialiseren in sprintafstanden en verspringen. Tijdens de finale van het EK para-atletiek liep ze een wereldrecord op de 100 meter. Met een toptijd van 12,64 seconden verbrak ze het oude record met twee honderdste van een seconde.

Maria Verschoor tijdens de wedstrijd SCHC - AHBC Amsterdam. Beeld Bart Scheulderman/Pro Shots

Maria Verschoor

Hockeyster Maria Verschoor (27) speelt bij AHBC Amsterdam en voor Oranje. Ze stond dit jaar vaak in de schijnwerpers: ze werd met Oranje olympisch kampioen in Tokio en werd door de FIH genomineerd voor de titel Wereldspeler van het jaar.

Marlene van Gansewinkel viert haar winnende race op de Paralympische Spelen in Tokio. Beeld Athit Perawongmetha/REUTERS

Marlène van Gansewinkel

Marlène van Gansewinkel (26) is gespecialiseerd op de sprintafstanden en het verspringen op de atletiekbaan. Ze behaalde in september twee gouden medailles bij de Paralympische Spelen in Tokio, op de 100 en 200 meter sprint.

Sportman

Arno Kamminga tijdens de wereldkampioenschappen in Boedapest, vorige maand. Beeld Szilard Koszticsak/EPA

Arno Kamminga

Tijdens de finale van de 100 meter schoolslag keek zwemmer Arno Kamminga (26) de naast hem startende favoriet Adam Peaty recht in het gezicht toen ze het startblok opstapten. Hij liet hiermee zien dat hij voor niemand bang is en pakte twee zilveren medailles in Tokio: op de 100 en 200 meter schoolslag. Zelf zegt hij dat ‘dit nog maar het begin is’.

Billy Bakker in duel met Lewis Prosser (Wales) tijdens het EK in juni. Beeld Gerrit van Keulen/Getty Images

Billy Bakker

Tophockeyer Billy Bakker stopte in september bij Amsterdam en het Nederlands elftal, waarmee hij drie keer Europees Kampioen werd. Hij besloot: “nog een jaar zet ik alles op alles en na Tokio houdt het dan op. In mijn laatste interland in ons eigen stadion werden we Europees kampioen. Een prachtige afsluiter.”

Thom de Boer tijdens het EK in Boedapest, afgelopen mei. Beeld Petr David Josek/AP

Thom de Boer

50-meter specialist Thom de Boer (29) veroverde deze week met het estafetteteam twee medailles: goud op de 4x50 meter vrije slag en brons op de 4x50 meter wisselslag. Met beide tijden haalden de Nederlandse mannen een nationaal record.

Sportploeg

Ajax viert de 1-3 uitoverwinning op Borussia Dortmund en de overwintering in de Champions League. Beeld Niels Boersema/Pro Shots

AFC Ajax

Ajax werd dit jaar niet alleen voor de 35e keer landskampioen, maar de club won ook voor de 20e keer de KNVB-beker. Dit seizoen staan ze opnieuw bovenaan in de Eredivisie en woensdagavond kwalificeerden ze zich voor de achtste finales van de Champions League.

De roeiers van de Dubbelvier vieren hun gouden medaille op de Olympische Spelen. Beeld Lee Jin-man/AP

Roeien Dubbelvier Mannen

De roeiers van de Dubbelvier, Dirk Uittenbogaard, Abe Wiersma, Tone Wieten en Koen Metsemakers, wonnen op de Olympische Spelen in Tokio de eerste gouden roeimedaille bij de mannen in 25 jaar. De eindtijd bleek ook nog eens een wereldrecord.

De vrouwen van de Vier-zonder tonen hun zilveren medaille tijdens de Olympische Spelen in Tokio. Beeld Lee Jin-man/AP

Roeien Vrouwen Vier-zonder

Ook de vrouwen van de Vier-zonder deden het goed in Tokio. Ellen Hogerwerf, Karolien Florijn, Ymkje Clevering en Veronique Meester roeiden op de Sea Forest Waterway achter Australië aan in 6.15,77. De Vrouwen Vier-zonder maakte voor het eerst sinds 1972 weer deel uit van het olympisch programma. De vrouwen bewezen eerder al dat een medaille op de Spelen een realistisch doel was, na zilver op het WK 2019 en drie Europese titels.

Coach

Eelco Meenhorst

Onder Eelco Meenhorst behaalden de mannelijke roeiers dubbelvier de eerste gouden medaille op de Olympische Spelen in 25 jaar. Onder zijn leiding heeft het Nederlandse roeiteam grote stappen gezet.

Erik ten Hag

In drieënhalf jaar tijd won Erik ten Hag (51) als trainer van Ajax maar liefst twee KNVB-bekers, twee landstitels en de Johan Cruijff Schaal.

Guido Bonsen

Guido Bonsen is de man achter de verschillende medailles en records van Fleur Jong, Marlène van Gansewinkel en andere atleten op de Paralympische Spelen.

Talent

Ryan Gravenberch

Ryan Gravenberch (19) maakte in september 2018 zijn debuut in het eerste elftal van Ajax. Met een leeftijd van 16 jaar en 130 dagen werd hij de jongste Ajaxdebutant ooit. Inmiddels wordt hij gerekend tot de grootste voetbaltalenten van Europa.

Jurriën Timber

In juni maakte Jurriën Timber zijn debuut voor het Nederlands Elftal. De centrale verdediger van Ajax sliep tot voor kort op één kamer met zijn tweelingbroer Quinten, die deze zomer Ajax verruilde voor FC Utrecht. Sinds Jetro Willems heeft geen enkele voetballer zo snel een basisplek in Oranje veroverd als Jurriën Timber.

Luc Kroon

De twintigjarige zwemmer Luc Kroon won bij de Europese Kampioenschappen kortebaan in het Russische Kazan goud op de 400 meter vrije slag. De Volendammer deed dat in een tijd van 3.38,33.

PAPENDAL - Portret van roei begeleider Eelco Meenhorst. ANP MARCO DE SWART Beeld ANP / ANP

DORTMUND, 03-11-2021 , Signal Iduna Park football, Champions League, season 2021 / 2022 , between Borussia Dortmund and Ajax Ajax coach Erik ten Hag Beeld Pro Shots / Jasper Ruhe

PAPENDAL - Portret van paralympisch atletiek coach Guido Bonsen. ANP LEX VAN LIESHOUT Beeld ANP / ANP

DORTMUND, 03-11-2021 Signal Iduna Park, football, UEFA Champions League, season 2021 / 2022, during the match Dortmund - Ajax final score 1-3, Ajax player Ryan Gravenberch Beeld Pro Shots / Niels Boersema

DORTMUND, 03-11-2021 Signal Iduna Park, football, UEFA Champions League, season 2021 / 2022, during the match Dortmund - Ajax final score 1-3, Ajax player Jurrien Timber Beeld Pro Shots / Niels Boersema