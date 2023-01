Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl.

Een 8+ voor Kian Fitz-Jim

De sfeer is niet best rond Ajax. Ik hoef de irritatiepunten niet te herhalen hier. Had ik zin om naar Den Bosch-Ajax, een bekerpotje in de regen, te gaan kijken? Niet dat ik nat zou worden, de bank is comfortabel genoeg. Had ik er simpelweg zin in, bedoelde ik. Eigenlijk niet en velen met mij. Het kijkcijfer op ESPN bedroeg 290.000, voor Ajax geen hoogtepunt. Met lange tanden zette ik de tv aan en zie: wie nam daar de bal aan op kousenvoeten? Wie had alles gezien voordat hij de pass ging geven? Wie verving Álvarez alsof hij al jarenlang die plek bezette? Wie heroverde ballen en passte met precisie? Dat was een jongen van 19 jaar die Kian Fitz-Jim heet. Alle chagrijn verdween: de regen liep als dampend douchewater van hem af. Ajax’ talentenbron is nog lang niet opgedroogd.

Kian Fitz-Jim heroverde ballen en passte met precisie tegen Den Bosch. Beeld Pro Shots / Peter van Gogh

