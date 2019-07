Wie treft Ajax in de voorronde van de Champions League?

Ajacied Donny van de Beek in actie, vorig seizoen in de Champions League. Beeld AFP

Ondanks de halve finaleplek van afgelopen seizoen moet de kampioen van Nederland twee voorrondes zien te overleven. Ajax heeft wel een geplaatste status. Daardoor ontlopen de Amsterdammers nu in elk geval de sterkere ploegen.

De kans is groot dat de opponent pas over negen dagen echt bekend is. Alleen in het geval van Paok Saloniki (Griekenland) kan er maandag al uitsluitsel zijn. In andere gevallen moet de tegenstander deze en volgende week nog in actie komen. Paok is namelijk al verzekerd van een plek in de derde voorronde, de andere mogelijke opponenten niet.

Naast Paok behoren tot de mogelijke tegenstanders de winnaars van de confrontaties tussen CFR Cluj (Roemenië) en Maccabi Tel Aviv (Israël), Ferencvaros (Hongarije) en Valletta FC (Malta), Dundalk (Ierland) en Qarabag (Azerbeidzjan), Rode Ster Belgrado (Servië) en HJK Helsinki (Finland) of NK Maribor (Slovenië) en AIK (Zweden).

Oefencampagne

Ajax speelt maandag de laatste oefenwedstrijden van de voorbereiding. In aanloop naar de strijd om de Johan Cruijff Schaal van komende zaterdag tegen PSV komen de Amsterdammers twee keer in actie. In de middag oefent de B-ploeg van Erik ten Hag in Epe tegen OFI Kreta, vijf uur later staat in het Olympisch Stadion het treffen met Panathinaikos op het programma.

Ajax begint de competitie op zaterdag 3 augustus in Arnhem met een uitwedstrijd tegen Vitesse. Daarna volgt op 6 of 7 augustus het eerste duel in de derde voorronde van de Champions League. Mocht Ajax deze ronde doorkomen, volgt dus nog een tweeluik in de play-offs. De winnaar daarvan plaatst zich voor de groepsfase.