Wie stapt in erfenis van Jumbo? ‘De timing is ideaal om een grote internationale sponsor te vinden’

Jumbo gaat zich bezinnen op de sponsoring van sportteams. Dat besluit komt niet uit de lucht vallen, gezien de turbulente tijden rond topman Frits van Eerd. Wat betekent dat voor de succesvolle schaats- en wielerploeg? ‘Achteraf kan de timing best eens goed blijken.’

Tijd kopen, dat is wat Jumbo doet door nu al voor te sorteren op een einde van het hoofdsponsorschap van de schaats- en wielerploeg – of toch zeker een stap opzij zetten. Want dat na 2024 de geldkraan van Jumbo flink wordt dichtgedraaid is wel duidelijk, zo leert een rondgang. “Ik voelde dit wel een klein beetje aankomen,” zegt sportmarketeer Bob van Oosterhout, goed op de hoogte van het reilen en zeilen binnen de top van de supermarktketen.

In de eerste plaats vanwege de situatie rond Frits van Eerd, vertrokken als topman vanwege zijn mogelijke betrokkenheid bij een witwasonderzoek. Van Oosterhout: “Als je heel eerlijk bent, moet je concluderen dat het fenomeen sponsoring een wat negatieve klank heeft gekregen bij Jumbo. Frits is weg, dat heeft impact. Daar komt nog eens bij dat de we niet moeten onderschatten hoe groot de invloed van Karel van Eerd (de vorig jaar december overleden grondlegger van Jumbo en vader van Frits, red.) was op de sponsoring. Tel daarbij op dat het marktaandeel van Jumbo een beetje onder druk staat, en dan begrijpt iedereen dat dit niet de allerbeste tijden zijn.”

Interne turbulentie én economische tegenwind. Die gevaarlijke combinatie speelt een grote rol in de heroverweging en bezinning van Jumbo over de sponsoring. Bovendien is de vraag wat het alleen in Nederland en Vlaanderen actieve bedrijf nog te winnen heeft als sponsor. Veel, zo niet alle doelen zijn allang behaald. Zeker wat betreft de wielerploeg, met als hoogtepunt de winst in de Tour de France.

Lokaal actieve supermarkt

Met kopmannen als de Deen Jonas Vingegaard, de Sloveen Primoz Roglic en de Belg Wout van Aert is het team juist nu interessant voor wereldwijde bedrijven. “In het ideale plaatje moet de allerbeste ploeg van de wereld natuurlijk niet worden gesponsord door een lokaal actieve supermarkt,” schetst Van Oosterhout een belangrijk dilemma. “Dat moet een internationaal merk zijn – en daar gaan ze deze situatie ongetwijfeld ook voor gebruiken.”

Met ‘ze’ bedoelt Van Oosterhout de sterke mannen achter de ploegen van Jumbo: miljardair Robert van der Wallen en algemeen directeur Richard Plugge. “Die hebben een sterk fundament onder de schaats- en vooral de wielerploeg gebouwd,” ziet Van Oosterhout.

“Ik denk dat die mannen ondernemend en sterk genoeg zijn om ervoor te zorgen dat deze situatie de ploegen niet hard hoeft te raken. Natuurlijk, je kan er niet omheen dat dit gevaren biedt; het gaat immers om veel geld. Maar deze situatie biedt juist ook weer de serieuze kans om anderhalf jaar op zoek te gaan naar een groot internationaal merk. Dat zou achteraf best eens goede timing kunnen blijken.”

Circa 20 miljoen euro per jaar richting de sport is veel geld. Deels trok Jumbo de portemonnee wegens voorkeuren van de topmannen. Grondlegger Karel was verslingerd aan wielrennen, zoon Frits reed zelf tot vorig jaar nog als autocoureur bij het nu inactieve Racing Team Nederland.

Max Verstappen werd financieel ondersteund richting de top en fungeerde in tal van reclames, maar het Jumbologo op de helm van de tweevoudig wereldkampioen werd de laatste jaren per seizoen kleiner.

Domper voor Nederlandse autosport

Talent een duwtje in de rug geven en daarna aanblijven en profiteren als loyale sponsor – het was het met succes beproefde recept van Van Eerd, die ook zo te werk ging bij Rinus van Kalmthout (Indycar) en crosser Jeffrey Herlings. Van motorsport nam Jumbo eerder dit jaar al afscheid, een volledig vertrek uit de autosport dreigt nu ook.

“Stopt die financiële steun die ook Max en Rinus op een bepaald punt nodig hadden om de top te halen, dan gaat dat absoluut invloed hebben op de toekomst van autosport in Nederland. Voor nieuwe talenten. Dat is een no-brainer,” reageert Maarten van Wesenbeeck, general manager bij autosportbond Knaf. “De andere kant van het verhaal is dat ik hoop dat andere bedrijven hebben gezien hoe mooi het kan zijn om talent op weg naar de top te omarmen. Jumbo is een goed voorbeeld van hoe positief dat kan uitpakken voor je merk.”

Intern waren er al langer twijfels over de match tussen Jumbo en de autosport. Het immense succes van Verstappen vergoedde veel, maar zonder de Van Eerds is alles anders. Laagdrempelige sporten als schaatsen en wielrennen passen beter bij het bedrijfs-dna. “Ik denk ook niet dat de banden daarmee meteen helemaal doorgesneden gaan worden. Dat er echt nog wel een soort van verwantschap zal blijven bestaan,” zegt Van Oosterhout.

Mogelijk als co- of subsponsor, voor veel minder geld. Schatplichtig aan, maar in de schaduw van een grote internationale partij. De vraag is dan wel wat overblijft van het huidige model met de aan elkaar gelieerde wieler- en schaatsploeg, met ook nog eens een vrouwenwielerploeg, opleidingsteams en een marathonteam.

“Een groot internationaal merk zal natuurlijk eerder geïnteresseerd zijn in alleen de wielerploeg,” verwacht Van Oosterhout. “Maar zonder enige twijfel zal er ook meer dan genoeg interesse zijn voor de schaatsploeg, als dat zover komt.”

Jutta Leerdam en Sven Kramer

Twee jaar voor de Winterspelen instappen in een succesformatie met aandachtsmagneet Jutta Leerdam als uithangbord, waar Sven Kramer achter de schermen de kar trekt – het voelt als een buitenkansje met nog net geen succesgarantie. Want of het nu in een schaatspak van Spaarselect, Sponsor Bingo Loterij, Postcodeloterij, DSB Bank, Activia Danone, BrandLoyalty, LottoNL-Jumbo of nu Jumbo-Visma was, altijd kwam er voor coach Jac Orie wel weer een geldschieter en altijd leverde hij klinkende resultaten.

Opvallend is dat veel contracten nog wel langer lopen dan tot eind 2024, het eventuele einde voor Jumbo als sportsponsor. De Belgische ster Van Aert tekende bij tot eind 2026, datzelfde geldt voor Marianne Vos, icoon van de vrouwentak. En ook Primoz Roglic ligt nog tot en met 2025 vast.

Bij de schaatsploeg ligt nog niemand tot en met de Winterspelen van Milaan in 2026 vast, de meeste verbintenissen lopen tot 2024. Begin deze maand werd wel het contract met het 20-jarige sprinttalent Joep Wennemars verlengd tot medio 2025.

Naar buiten toe klinkt uiteraard nog geen paniek vanuit het Jumbokamp. Zo blijft de geel-zwarte wielerbrigade gewoon presteren als de best denkbare PR-machine. Na Gent-Wevelgem won Christophe Laporte ook Dwars door Vlaanderen.

De Belg Tiesj Benoot maakte zich voorafgaand aan de semi-klassieker dan ook geen zorgen. “Ik heb vertrouwen in de bazen dat de continuïteit wordt gewaarborgd. De resultaten zijn er, dus het zou goed moeten komen.”