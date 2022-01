Wie pakt de schaal in de eredivisie? Dit weekend brandt de titelstrijd weer los

Dit weekeinde wordt de eredivisie hervat, in (voorlopig) lege stadions. Wie gaat met de landstitel aan de haal: het wispelturige PSV, het soms hautain spelende Ajax of het mentaal sterke Feyenoord?

PSV, 43 punten uit 18 duels

De koploper kende een onrustige winterbreak. Vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen in de selectie werd het trainingskamp in Spanje op het allerlaatste moment afgeblazen. De club sloot zich hermetisch af van de buitenwereld en met een uitgedunde selectie speelde PSV een oefenwedstrijd tegen een Duitse vierdeklasser (2-1 zege) achter gesloten deuren.

Bij de hervatting van de competitie lijken de meeste medische zorgen voorbij. Ook aanvaller Noni Madueke (hamstringblessure) is teruggekeerd op het trainingsveld. Grootste tegenvaller is het wegvallen van André Ramalho. De verdediger heeft een operatie aan zijn enkel ondergaan en is maanden uit de roulatie. PSV overweegt Danilo Doekhi (Vitesse, ex-Ajax) nog deze maand te kopen. Meest waarschijnlijk is dat Jong Oranje-international Jordan Teze de plek van Ramalho voorlopig zal innemen.

De enige grote mutatie in de selectie is de komst van Joey Veerman. De middenvelder van Heerenveen is de vervanger van Davy Pröpper, die op zijn 30ste genoeg had van topvoetbal en zijn contract heeft laten ontbinden.

PSV is vol vertrouwen voor de tweede helft van het seizoen, al sluimeren op de achtergrond nog twee kwesties: spits Eran Zahavi twijfelt volgens insiders of hij zijn contract in Eindhoven wil uitdienen. Na de gruwelijke overval vorig jaar op zijn huis in Buitenveldert zou de vrouw van Zahavi – zij was met de kinderen thuis toen de gewapende overvallers de woning binnendrongen – gevolgd door een inbraak zou zij willen terugkeren naar Israël. Volgens trainer Roger Schmidt wil Zahavi het seizoen echter gewoon afmaken.

Het is overigens nog onduidelijk of Schmidt ook na dit seizoen voor de groep staat. Als het aan algemeen directeur Toon Gerbrands ligt wel, vertelde hij in Voetbal International: “Ik ga altijd voor de nummer 1-kandidaat en Schmidt is voor ons nog steeds nummer 1.”

Ajax, 42 punten uit 18 duels

Onder de kerstboom zullen de Ajacieden nog wel eens hebben teruggedacht aan dat merkwaardige tweede deel van het zo succesvolle jaar 2021: zes keer winst in de Champions League, maar in de eredivisie ook onnodige gelijkspelen tegen Heracles en Go Ahead Eagles (0-0) en nederlagen in de eigen Johan Cruijff Arena tegen FC Utrecht (0-1) en AZ (1-2). Met slechts vier tegendoelpunten gaat Ajax toch niet aan kop in de eredivisie. Een fikse tegenvaller en een stevige rekening voor het soms hautaine spel.

Het zet de Amsterdammers flink onder druk: zondag wacht de altijd moeilijke uitwedstrijd tegen FC Utrecht, een week later is het PSV-Ajax in Eindhoven. Na een mislukt en inderhaast afgebroken trainingskamp in Portugal moet trainer Erik ten Hag het voorlopig doen zonder spits Sébastien Haller. Hij speelt met Ivoorkust op de Afrika Cup. Lisandro Martínez is hersteld van zijn hamstringblessure, maar het is niet zeker of hij zondag tegen FC Utrecht al meedoet. David Neres is verkocht aan Sjachtar Donetsk.

Ten Hag trainde deze week met een nagenoeg fitte selectie. Hij verwacht veel van Brian Brobbey, die voor een half jaar wordt gehuurd van RB Leipzig. “Brian is een spits met het Ajax-dna. Snel, sterk, makkelijk scorend en met het charisma dat bij deze club past: zelfbewust, met een beetje bluf. Snelheid is een wapen dat je nodig hebt om op het hoogste level succesvol te kunnen zijn. Iedereen weet dat ik het spijtig vond dat Brian afgelopen zomer naar Leipzig vertrok. Hij kan de concurrentiestrijd met Haller in mijn ogen aan.”

Het lukte Brobbey in Duitsland niet om een basisplaats af te dwingen. In negen Bundesligawedstrijden, vier Champions Leagueduels en één bekerwedstrijd scoorde hij niet. Wel gaf hij nog drie assists in de 252 speelminuten die hij kreeg.

Ten Hag en Brobbey hielden de voorbije maanden contact. Brobbey, bij Ajax TV: “Na één bepaalde wedstrijd kreeg ik een berichtje van de trainer: het wordt tijd dat je terugkomt. Daar had hij gelijk in. ‘Komt goed,’ antwoordde ik. De trainingen bij Leipzig gingen op zich prima, alleen speelde ik nauwelijks. Maar over de club geen kwaad woord. Wat ik het meest aan Ajax heb gemist, is het team. Ik kan met iedereen goed overweg, het is een heel leuke groep.”

Die groep wordt nog aangevuld met Steven Bergwijn, als het aan Marc Overmars ligt. Na het vertrek van Neres wil de technisch directeur de vleugelaanvaller van Tottenham Hotspur overnemen.

Feyenoord, 39 punten uit 18 duels

Dat Feyenoord zich nadrukkelijk mengt in de titelstrijd is voor velen misschien een verrassing, maar niet voor Ajaxtrainer Erik ten Hag. “Feyenoord heeft een uitstekende selectie en met Arne Slot een goede trainer. Het sterkste punt vind ik het geloof dat ze hebben. In elkaar, in de trainer, in het strijdplan. De wil om te winnen ook, kijk maar naar het aantal punten dat ze hebben gepakt in de laatste fase van de wedstrijd.”

Feyenoord scoorde vijftien doelpunten in het laatste kwartier: elf in de eredivisie, vier in de Conference League. Niet zelden kwamen die treffers van de voet of van het hoofd van Cyriel Dessers. Hij scoorde – meestal als invaller – vier keer in de eredivisie en vier keer in het Europese toernooi. Toch heeft de van Genk gehuurde spits geen basisplaats bij Feyenoord. Bryan Linssen krijgt de voorkeur van Slot in de punt van de aanval en hij zit met elf goals eredivisietopscorer Haller op de hielen.

Slot mist zaterdagavond de geblesseerde Luis Sinisterra. Feyenoord heeft op dit moment geen last van het ‘coronaspook’, maar de trainer sluit niet uit dat de competitie een onvoorspelbaar verloop krijgt door het virus, zei hij vrijdag tijdens een persbijeenkomst. “Het is rommelig, maar ik zie daar juist een kans in. Deze variant (omikron, red.) zorgt er misschien voor dat niet de beste ploeg kampioen wordt. In Engeland zie je ploegen die voortdurend vier, vijf spelers missen.”

Feyenoord weet zich verzekerd van de komst van Cole Bassett, een 20-jarige middenvelder van Colorado Rapids. De Amerikaanse international wordt eerst gehuurd.

Vitesse, AZ, FC Twente, FC Utrecht

De vier clubs uit de subtop ontlopen elkaar niets, maar het gaatje tussen nummer vier Vitesse (33 punten) en nummer drie Feyenoord (39) is wel aanzienlijk. Van de vier achtervolgers is AZ (32 punten) bezig aan een fraaie serie. Als enige ploeg in de eredivisie lieten de Alkmaarders in de laatste vijf duels geen punt liggen. Ook Ajax werd, in de Johan Cruijff Arena, met 2-1 verslagen.

AZ heeft overwinterd in Spanje en met 1-0 gewonnen van het Belgische AA Gent in een oefenduel. Jong AZ zou afgelopen zondag de competitie hervatten tegen Top Oss, maar door coronabesmettingen in de staf en selectie van de beloften van AZ is dat duel geannuleerd. Het heeft vooralsnog geen gevolgen voor het eerste elftal, dat zondag in Sittard tegen Fortuna speelt.

FC Utrecht (29 punten) leefde in een crisissfeer naar de kerst toe. De ploeg verspeelde vijftien punten in de laatste zeven duels en werd door NAC uitgeschakeld in de beker. Trainer René Hake mocht aanblijven, maar een rustige winterpauze beleefde FC Utrecht evenmin. Om een uitbraak van corona in de selectie te voorkomen werden een trainingskamp en twee oefenwedstrijden afgelast.

De trainingen vonden plaats achter gesloten deuren. Wel sijpelde naar buiten dat Hake een nieuwe eerste keeper heeft aangewezen: Fabian de Keijzer. Hij verdringt Maarten Paes. De Keijzer (21) maakt zondag zijn debuut tegen Ajax.

FC Utrecht is bovendien voornemens om het gevallen talent Mo Ihattaren voor anderhalf jaar te huren van Juventus, maar de fysieke gesteldheid van de voormalige PSV’er is matig. Hij traint momenteel individueel met Gerald Vanenburg in het Olympisch Stadion.