Wie is Quincy Promes? ‘De voetbalwereld is een poppenkast en Quincy een goede acteur’

Quincy Anton Promes werd op 4 januari 1992 geboren in Amsterdam. Zijn eerste club was DCG. In 2002 kwam hij in de opleiding van Ajax terecht. Daar werd hij na zes jaar weggestuurd. “Ik was een beetje onhandelbaar.”

Via HFC Haarlem en de jeugd van FC Twente slaagde hij alsnog als prof. Ajaxtrainer Erik ten Hag speelde daarin een belangrijke rol.

De twee ontmoetten elkaar bij Go Ahead Eagles. Promes werd in het seizoen 2012-2013 door Twente uitgeleend aan de eerstedivisieclub waar Ten Hag trainer was. Promes werd een belangrijke speler in het elftal dat naar de eredivisie promoveerde. “Onder Erik ten Hag is het allemaal begonnen. Hij eiste zo veel van me, elke dag opnieuw. De trainer schudde me wakker, liet me inzien dat ik veel meer uit mijn kwaliteiten kon halen. Maar dan moest in mijn hoofd de knop om. Ik moest gaan leven voor het voetbal, volwassen worden. Hij wist me te raken en daar ben ik hem nog altijd dankbaar voor.”

Bij FC Twente ontwikkelde Promes zich verder als voetballer, maar hij was ook vol van zichzelf. Hij liet via social media in filmpjes protserig zien wat hij zich als voetbalmiljonair allemaal kon veroorloven: dure kleding, sieraden, een penthouse. ‘Straight money blown.’

Zijn transfer naar Spartak Moskou in 2014 leverde FC Twente vijftien miljoen euro op. In Nederland raakte de aanvaller uit beeld, maar in Moskou werd hij topscorer en uitgeroepen tot beste speler van de Russische competitie. Hij maakte 66 doelpunten in 135 wedstrijden. In die periode werd Promes door toenmalig bondscoach Danny Blind geselecteerd voor het Nederlands elftal. Hij speelde inmiddels 47 interlands voor Oranje.

Jongen van de stad

Erik ten Hag verloor zijn pupil nooit uit het oog. Toen de gelegenheid zich in de zomer van 2019 voor deed, werd Promes door Ajax voor vijftien miljoen euro gekocht van Sevilla.

Het voelde voor Promes als thuiskomen. “Ik ben een jongen van de stad, heb in mijn jeugd volgens mij in elke wijk gewoond. Eerst in Amsterdam-West, Osdorp, daarna in Oost, Zuid en Noord, zat op school in de Bijlmer. De stad heeft weinig verrassingen voor me en het voelt meteen weer heel vertrouwd.”

Als veel andere voetballers mag ook Promes zich graag bezighouden met rap. Hij vindt in collega-international Memphis Depay een medestander. “Memphis en ik laten soms zien wat wij leuk vinden naast voetballen. Dat levert af en toe commentaar op. Maar niemand hoeft bij ons te twijfelen aan het feit dat voetbal op nummer één staat. Echt niemand.”

Dat blijkt als hij in maart van dit jaar, tegen alle coronarichtlijnen in, met een groepje vrienden op een pleintje aan het voetballen is. Ook dat filmpje komt naar buiten. Promes gaat door het stof en biedt via Instagram zijn excuses aan. ‘Ik mis het voetbal, maar achteraf gezien was het niet verstandig naar buiten te gaan in deze omstandigheden. Ik wens iedereen sterkte in deze moeilijke tijd.’

Een goede acteur

Zijn gedrag staat haaks op de woorden die hij sprak kort na zijn terugkeer bij Ajax. Hij was na vijf jaar in het buitenland volwassen geworden, vond hij. Hij hield nog wel van een geintje, maar zijn vriendin Jamie en drie kinderen – twee dochtertjes en een zoontje – hielden hem rustig. “Ik begrijp nu echt volledig waarom het voor mij op mijn 16de ophield bij Ajax. Ik was een Amsterdams jochie dat dacht dat alles maar kon. Écht een mannetje, met een grote mond, dat zich niets wijs liet maken. Daarin ging ik soms te ver en voor Ajax was op een gegeven moment de maat vol. Ze hadden gelijk. Als ik eerlijk terugkijk, had ik een reality check nodig.”

Volgens Jip Bartels, een voormalig ploeggenoot in de jeugd bij Ajax, is Promes vooral een goede acteur. In Voetbal International zei Bartels onlangs: “Niemand was verbaasd dat Ajax in de jeugd niet met Quincy doorwilde. Hij was gewoon niet goed genoeg.” Bartels zei te merken dat de Oranje-aanvaller flink veranderd is ten opzichte van vroeger: “Als ik hem nu voor de camera zie staan... Dat is helemaal niet meer de Quincy die ik ken. Al die brave, politiek correcte teksten... Ik ken hem als een brutale flapuit, iemand die de gekste dingen uitkraamt. Maar ja, ik snap het wel. De voetbalwereld is een poppenkast. En hij een goede acteur.”

Zijn vormdip bij Ajax kon Promes echter niet verhullen. In zijn eerste seizoen maakte hij nog indruk, vooral met Hakim Ziyech vormde Promes een goede tandem. Dit seizoen kwam hij totaal niet uit de verf. Promes zat geregeld op de reservebank. Zaterdag tegen PEC Zwolle (4-0) liet hij eindelijk weer eens een glimp zien van zijn kwaliteiten. Hij maakte de 2-0. Een dag later werd hij gearresteerd.