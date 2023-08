Wie is Niels Laros, de 18-jarige Nederlands recordhouder die de atletiekwereld verbaast?

Na tien jaar staat er weer een Nederlandse man in een finale op een looponderdeel bij de WK-atletiek: de pas 18-jarige Niels Laros mengt zich in de strijd op de 1500 meter. Laros is een groot talent, afkomstig uit een hardloopnest. ‘Je hebt ook je ellebogen nodig en ik ben niet bang die te gebruiken.’

Wie over de vloer komt in zijn ouderlijk huis in Oosterhout, voelt meteen: deze familie ademt hardlopen. Op de wc hangt een grote foto van trainende toplopers in Kenia. In de werkruimte van zijn moeder staat een loopband, een fysiotafel, er liggen halters om krachttraining te doen. En er zijn tientallen paren hardloopschoenen, in vier verschillende maten.

Ja, een toptalent kan overal worden geboren, maar Niels Laros komt uit een hardloopnest. Zijn ouders, Marcel en Sandra, leerden elkaar iets meer dan dertig jaar geleden kennen in El Paso, Texas. Ze deden er duurlopen langs de Rio Grande, de rivier die de grens vormt tussen Mexico en de Verenigde Staten. Ze waren daar om aan hun hardloopkwaliteiten te schaven.

Nu hebben ze twee twee lopende zoons. De oudste, Lars, volgt decennia later het spoor van zijn vader en trok naar de Verenigde Staten om in het college-systeem te lopen. De jongste, Niels, ontwikkelt zich zo snel dat hij Europese jeugdrecords verbeterde, al voor hij 18 werd een contract bij Nike tekende en naar Papendal verhuisde.

Deze week zitten beide ouders trots op de tribune in Boedapest. Ze zien hoe hun jongste zoon voor de zoveelste keer in korte tijd de loopwereld verbaast.

Nieuw Nederlands record

Niels Laros, pas 18 jaar, won bij zijn debuut op een groot seniorentoernooi zijn serie op de 1500 meter, werd knap derde in de halve finale en loopt daarom woensdagavond in de finale tegen onder anderen het Noorse loopwonder Jakob Ingebrigtsen. Laroes doet dat met een nieuw Nederlands record op zak: zijn 3.32,74 was 0,15 seconde sneller dan het oude record dat hij al deelde met Gert-Jan Liefers.

Na sprinter Churandy Martina in 2013 staat er met Laros eindelijk weer een Nederlandse man op een looponderdeel in een WK-finale. Vaak gaat Laros zo diep in een race dat hij daarna moet overgeven. Als hij even later is bijgekomen, praat hij koeltjes en soms op het oog een tikje ongeïnteresseerd, passend bij een jongen van zijn leeftijd die houdt van uitslapen en tot de voedingsadviezen vanuit Papendal het liefst hagelslag deed op al zijn boterhammen.

Na de halve finale was hij niet misselijk – en was de ontlading groot. Toen een verslaggever naar de reden vroeg, verhief hij zijn stem: “Ik ben 18 jaar en sta in de WK-finale. Kom op, hé!” klonk het in de gangen van het stadion. Hij kan meerdere afstanden aan, maar zegt te houden van de 1500 meter, waar ook flink wordt geduwd en getrokken. “Je hebt ook je ellebogen nodig en ik ben niet bang die te gebruiken.”

Van huis uit werden de twee broers nooit gepusht. Ze sloten zich jong aan bij atletiekvereniging Scorpio, maar combineerden atletiek in eerste instantie nog met voetbal. Ondanks hun kennis wilden – en willen – hun ouders zich niet bemoeien met de trainingen van hun zoon.

Boodschap op antwoordapparaat

Zij, Sandra (Hofmans), behoorde in het verleden tot de nationale top. Vader Marcel was eerst een behoorlijk goede 1500 meterloper en blonk daarna vooral uit op de 3000 meter steeplechase. Hij deed tweemaal in zijn leven mee aan de WK, maar wist nooit de Olympische Spelen te halen. Wie hem in die jaren probeerde te bellen als hij niet thuis was, kreeg van het antwoordapparaat te horen dat hij of zij ‘achthonderdste de tijd had om een bericht in te spreken’. Het was precies de tijd die Laros op een regenachtige dag bij de FBK Games in Hengelo tekort was gekomen om aan de limiet voor de Spelen van 1996 te voldoen.

Zoon Niels heeft de beelden eens opgezocht en zag zijn vader lopen tegen Patrick Sang, inmiddels al een carrière lang de trainer van Eliud Kipchoge, de Keniaanse wereldrecordhouder op de marathon. Ondanks de kwinkslag van het antwoordapparaat vormden die achthonderdste een een sportief litteken. Maar volgend jaar zal er alsnog een Laros op de Spelen staan: Niels heeft al voldaan aan de kwalificatie-eisen voor Parijs.

De meeste vergelijkingen met de Noor Ingebrigtsen, de 22-jarige wereldrecordhouder, slaan nergens op. Maar net als de Noor is Laros op jonge leeftijd al bijzonder goed en lijkt hij op weg naar een veelbelovende carrière.

Volgens Laros is zijn seizoen al geslaagd door zijn twee gouden medailles op de EK onder 20 jaar, kort voor dit WK. In Boedapest kijkt hij bij vlagen zijn ogen uit. “Voor de start zie ik allemaal oudere gasten die ik vorig jaar nog op tv zag toen ik gewoon thuis op de bank zat.” Op dat soort momenten probeert hij de boodschap van bondscoach Tomasz Lewandowski onthouden. “Hij zei: ‘Je hoort hier gewoon thuis, probeer je zo te gedragen.’”

Dit toernooi lijkt pas het begin voor Laros. De elf ervaren mannen die hij woensdagavond treft, hebben in hun leven allemaal sneller gelopen dan hij. Maar een tiener in de finale, die heeft niets te verliezen.